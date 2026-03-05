John Carpenter's Toxic Commando : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 mars 2026 à 11h59
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit John Carpenter's Toxic Commando.
John Carpenter's Toxic Commando : Les configurations PC
C'est au mois de mars 2026 que John Carpenter's Toxic Commando, qui est développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment, se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner John Carpenter's Toxic Commando.

Configurations PC John Carpenter's Toxic Commando

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de John Carpenter's Toxic Commando, sachez que 16 Go de mémoire vive sont demandés, que ce soit pour la configuration minimale comme pour celle recommandée. De plus, les développeurs de chez Saber Interactive ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 58 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de John Carpenter's Toxic Commando sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de John Carpenter's Toxic Commando ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10/11 64-bit  Windows 10/11 64-bit
Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X
Mémoire 16 Go 16 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6800 XT
VRAM 8 Go 8 Go
Stockage requis 58 Go (SSD requis) 58 Go (SSD requis) 
Notes Low - 30 FPS Ultra - 60 FPS 
Résolution 1920 x 1080 1920 x 1080

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que John Carpenter's Toxic Commando, qui dispose d'une forte dimension multijoueur, arrive le 12 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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