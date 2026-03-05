John Carpenter's Toxic Commando : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit John Carpenter's Toxic Commando.

Configurations PC John Carpenter's Toxic Commando

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X Mémoire 16 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6800 XT VRAM 8 Go 8 Go Stockage requis 58 Go (SSD requis) 58 Go (SSD requis) Notes Low - 30 FPS Ultra - 60 FPS Résolution 1920 x 1080 1920 x 1080

C'est au mois de mars 2026 que, qui est développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment, se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que 16 Go de mémoire vive sont demandés, que ce soit pour la configuration minimale comme pour celle recommandée. De plus, les développeurs de chez Saber Interactive ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 58 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui dispose d'une forte dimension multijoueur, arrive le 12 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.