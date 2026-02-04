John Carpenter's Toxic Commando en montre plus sur son gameplay sanglant et chaotique

Après le succès colossal de Warhammer 40,000: Space Marine 2, le studio dévoile les mécaniques de son prochain défouloir coopératif. John Carpenter's Toxic Commando s'offre une bande-annonce explosive qui détaille tout ce qu'il faut savoir avant de foncer dans le tas.
Saber Interactive semble avoir trouvé sa formule magique. Fort de l'expérience acquise sur World War Z
et plus récemment sur l'impressionnant Warhammer 40,000: Space Marine 2
, le studio remet le couvert avec une nouvelle invasion massive. Cette fois, adieu les Tyranides, place aux hordes de zombies putrides dans John Carpenter's Toxic Commando
. Une nouvelle bande-annonce, diffusée via IGN
, vient de lever le voile sur les subtilités de ce titre très attendu par les amateurs de coopération.
Un arsenal complet pour l'apocalypse
La vidéo de présentation ne fait pas dans la dentelle. Elle met en lumière la structure des missions, les différentes classes de personnages jouables ainsi que l'arsenal mis à disposition des mercenaires. L'objectif est clair : nettoyer la zone d'une menace biologique incontrôlable
. Pour ce faire, les joueurs auront accès à une flotte de véhicules variés et destructeurs, essentiels pour traverser les environnements hostiles. La liberté d'approche semble être au cœur du gameplay, permettant de composer son équipe de quatre mercenaires selon les préférences tactiques de chacun.
L'ambiance générale respire le cinéma d'action et d'horreur des années 80, une touche indéniable apportée par l'association avec le légendaire réalisateur John Carpenter. C'est chaotique, bruyant et visuellement saturé d'hémoglobine
, promettant des sessions de jeu intenses.
La technologie Swarm au service du chaos
Ce qui frappe immédiatement, c'est l'utilisation du moteur Swarm Engine, technologie propriétaire de Saber. C'est elle qui permet d'afficher ces centaines d'ennemis simultanément à l'écran sans faire fondre la console, comme ce fut le cas dans les autres jeux du studio. Si le trailer de l'année dernière avait déjà posé les bases, cette nouvelle vidéo confirme que la densité des hordes sera le principal défi.
De plus, le jeu insiste lourdement sur la nécessité de la coopération
. Tenter l'aventure en solitaire s'apparente à une mission suicide, tant le nombre d'adversaires est écrasant. Comme le souligne la présentation, s'aventurer seul est le meilleur moyen de voir son cerveau dévoré sans cérémonie. Il faudra donc réunir ses amis pour espérer survivre à ce carnage organisé qui s'annonce comme l'un des défouloirs de l'année.
La sortie de John Carpenter's Toxic Commando est prévue pour le 12 mars 2026, sur PC, PS5 et Xbox Series.
commentaires (5)
Waouh...ça envoie! Ça donne clairement envie...les derniers jeux du genre étaient moyens. Espérons que celui-ci nous apporte satisfaction.
Je partage cet avis...en comprend en lisant mais le titre est trompeur et allumé négativement un jeu qui semble ne pas l'être...
Effectivement Bahamut, j'aurai dû employer un autre adjectif peut-être. Je vais modifier ça pour éviter toute ambiguïté
Par contre, même si pour ma part j'ai compris le titre, pour un novice quand on marque "gameplay chaotique", je suis pas sûr que ça mette le jeu en avant.
La bande-annonce envoie du mours, les sons nous donnent des frissons et un retour à une période eighties comme on les aime...ça semble très prometteur, vivement le 12 mars!