John Carpenter's Toxic Commando en montre plus sur son gameplay sanglant et chaotique

John Carpenter's Toxic Commando est un FPS coopératif développé par Saber Interactive, sorti le 12 mars 2026 sur PC et consoles. En équipe de quatre, affrontez des hordes de mutants dans une ambiance inspirée des films d'horreur des années 80. Avec son action explosive, ses véhicules et la touche créative de John Carpenter, ce titre offre une expérience de survie intense, technique et résolument rétro.