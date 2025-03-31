Karma dans inZOI : Comment ça marche, l'améliorer et devenir bon ou mauvais ?

Nous vous expliquons tout sur le karma, l'une des fonctionnalités les plus importantes d'inZOI qui impactera directement votre vie.

Qu'est-ce que le karma dans inZOI ?

Les effets du karma sur votre expérience de jeu

Bon karma : vous aurez accès à des interactions positives et amicales. Votre Zoi pourra encourager, complimenter et aider les autres personnages, ce qui favorisera grandement vos relations sociales.

: vous aurez accès à des interactions positives et amicales. Votre Zoi pourra encourager, complimenter et aider les autres personnages, ce qui favorisera grandement vos relations sociales. Mauvais karma : en développant un mauvais karma, votre personnage aura la possibilité d'utiliser des actions hostiles comme provoquer des bagarres, agresser gratuitement les autres Zois ou même commettre des délits, tels que voler des distributeurs automatiques. Attention toutefois, car ces crimes peuvent mener votre personnage directement en prison.

Comment augmenter ou diminuer votre karma dans inZOI ?

Dans le menu d'interaction, vous remarquerez des actions spécifiquement marquées par un cercle bleu (pour le bon karma) ou rouge (pour le mauvais karma).

Utilisez fréquemment les interactions en bleu pour augmenter votre karma positif ou celles en rouge pour devenir progressivement plus mauvais.

Les donuts spéciaux : disponibles à l'achat contre des pièces gagnées en réalisant vos ambitions personnelles, ces donuts modifient votre karma. L'un permet de réinitialiser votre karma à un niveau neutre, tandis que l'autre vous donne instantanément un très mauvais karma. Attention, il n'existe pas encore de donut permettant d'améliorer rapidement votre karma positif.

: disponibles à l'achat contre des pièces gagnées en réalisant vos ambitions personnelles, ces donuts modifient votre karma. L'un permet de réinitialiser votre karma à un niveau neutre, tandis que l'autre vous donne instantanément un très mauvais karma. Attention, il n'existe pas encore de donut permettant d'améliorer rapidement votre karma positif. Le menu de gestion de la ville : dans ce menu, des curseurs permettent d'accélérer ou ralentir globalement les variations du karma de tous les Zois. Grâce à cela, il est possible d'atteindre le maximum ou le minimum de karma en quelques minutes seulement.

Existe-t-il un avantage à conserver un karma neutre ?

Gérer votre karma pour façonner votre aventure dans inZOI

Dans, vos actions influencent directement votre karma. Ce dernier reflète votre comportement général dans le jeu, permettant à votre Zoi d'adopter une personnalité gentille ou malveillante selon vos choix.Chaque décision prise affecte votre karma, débloquant ainsi des interactions inédites qui correspondent à votre alignement moral. On pourrait comparer ce système au mécanisme de réputation dans Les Sims 4, mais avec une différence majeure :, mais bien le jugement direct du jeu sur vos actes.Selon votre, différentes options de jeu deviennent accessibles :Pour l'instant, il n'existe pas d'effet physique immédiat comme l'apparition de cornes (à la manière de Fable), mais une conséquence spirituelle est prévue : si votre Zoi meurt avec un karma très négatif,condamné à errer pour régler ses affaires en suspens. Cependant, cette fonctionnalité liée aux fantômes reste à implémenter par les développeurs.est assez simple :Vous pouvez accélérer ce processus par deux moyens complémentaires :Pour l'instant, avoir un karma neutre n'offre aucun avantage particulier dans. Cependant, le jeu étant actuellement en accès anticipé, il est probable que les développeurs intègrent à l'avenir des options ou des avantages spécifiques liés à un. En maîtrisant ce système, vous pourrez pleinement contrôler la personnalité de votre Zoi, débloquant ainsi de nombreuses interactions inédites. Que vous préfériez devenir un personnage exemplaire ou un véritable malfaiteur, chaque décision influencera votre aventure de manière unique.