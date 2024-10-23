inZOI : Une bonne nouvelle prévue pour la fin de l'année pour le Sims-like ?

Si l'éditeur de personnage est aujourd'hui indisponible, les créateurs d'inZOI ont confirmé qu'il serait possible de découvrir le titre en early access avant la fin décembre.
Le 21 août dernier, inZOI avait fait parler de lui en rendant temporairement accessible l'éditeur de personnage
. Les amateurs de simulation de vie ont ainsi pu découvrir les multiples options de personnalisation proposées et les comparer avec celles de son rival : Les Sims 4
. Mais depuis, le titre était resté relativement discret. Alors que la fin d'année se rapproche à grands pas, les joueurs redoutaient un report de l'accès anticipé
, prévu pour 2024. Cependant, cette sortie serait toujours d'actualité selon KRAFTON.
Un accès anticipé prévu avant le 31 décembre pour inZOI
Dans le cadre d'une présentation survenue cette semaine, un représentant de KRAFTON a assuré qu'il était toujours prévu de sortir l'early access du jeu cette année
. Cependant, aucune date précise n'est encore évoquée. Il faut donc surveiller les annonces et les réseaux sociaux du titre dans les prochaines semaines en vue d'obtenir plus de détails.
Si ce délai est bien respecté, inZOI
pourrait devenir le premier vrai concurrent aux Sims à bénéficier d'une sortie non retardée ou annulée.
En effet, d'autres simulations de vie ont connu des problèmes de développement, des retards ou des annulations, à l'image de Life by You
ou de Paralives
. Cependant, KRAFTON est en bonne voie pour atteindre son objectif et peut compter sur son esthétique plus douce pour séduire les fans de création de vies en tout genre.
InZOI doit bénéficier d'un accès anticipé sur PC
, mais le titre sortira sur Xbox Series et PlayStation 5 par la suite. Cependant, aucune précision n'a été apportée concernant les sorties sur consoles de salon.
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