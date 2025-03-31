inZOI : Son directeur révèle l'inconvénient majeur du style graphique réaliste du jeu

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 mars 2025 à 14h41
À peine lancé, InZOI, le nouveau concurrent réaliste des Sims, connaît déjà un succès retentissant auprès des joueurs. Pourtant, son directeur, Hyungjun « Kjun » Kim, a récemment évoqué les défis inattendus liés au style graphique ultra-réaliste du titre, notamment en comparaison avec le style plus cartoon et humoristique des Sims.
inZOI : Son directeur révèle l'inconvénient majeur du style graphique réaliste du jeu

Un style réaliste spectaculaire… mais limitant l'humour

Lors d'une interview avec PCGamesN, Kjun a expliqué que si le réalisme graphique d'InZOI est l'une de ses forces les plus remarquées, il impose aussi de lourdes contraintes en termes d'humour :
Certaines scènes comiques prévues initialement n'ont pas fonctionné avec notre style graphique réaliste. Ces moments, qui auraient été amusants dans un style cartoon, semblaient déplacés ou étranges dans notre univers visuel très terre-à-terre. Cela nous a vraiment déçus.
En effet, l'humour est l'une des caractéristiques emblématiques des Sims, qui n'hésitent pas à afficher des comportements absurdes ou à exagérer certaines animations pour provoquer le rire chez les joueurs.

sims-4-humour

Un problème inattendu : la gestion de la nudité

Autre problème soulevé par le directeur d'InZOI : la gestion des scènes de nudité. Dans InZOI, les Zois prennent leur douche avec une serviette, contrairement aux Sims, qui utilisent un floutage pixelisé. Cette décision étrange pour certains joueurs découle directement du réalisme des personnages :
Nos personnages devenaient beaucoup trop suggestifs quand on essayait de simplement flouter la nudité à la manière des Sims. Ça ne fonctionnait tout simplement pas avec notre style graphique très détaillé. Nous avons donc opté pour une serviette, même si cela nuit un peu à l'immersion.
Cette prudence autour de la nudité fait directement écho aux controverses passées de la série des Sims, notamment au début des années 2000, lorsque des militants anti-jeux vidéo  avaient faussement accusé Les Sims 2 de contenir du contenu sexuellement explicite via des mods retirant le floutage.

inzoi-nue-serviette
Même si la perception sociale autour de ces sujets a évolué depuis, l'équipe d'InZOI préfère éviter toute polémique potentielle, ce qui semble compréhensible.

Deux jeux aux forces complémentaires

Si le style réaliste d'InZOI l'empêche parfois d'adopter certaines caractéristiques iconiques des Sims, cela ne signifie pas pour autant que l'un est meilleur que l'autre. Les deux jeux ont des approches différentes qui leur permettent de séduire des publics distincts, et il est tout à fait possible qu'InZOI et Les Sims continuent de prospérer en parallèle grâce à leurs spécificités.

En fin de compte, seul le temps dira si InZOI peut vraiment rivaliser durablement avec Les Sims 4, mais ses débuts prometteurs laissent entrevoir un avenir positif pour ce nouveau venu ambitieux.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

inZOI, le grand rival des Sims, repousse sa sortie sur PS5 à 2027
inZOI 06 juillet 2026

inZOI, le grand rival des Sims, repousse sa sortie sur PS5 à 2027

L'un des concurrents des Sims, inZOI, va faire patienter les joueurs PlayStation encore un long moment. Krafton annonce un report de la version PS5 à 2027 pour repenser totalement l'interface et offrir une expérience console irréprochable, loin des errements de l'accès anticipé sur PC.
inZOI : Le créateur du rival des Sims regrette presque de l'avoir conçu
inZOI 31 mars 2026

inZOI : Le créateur du rival des Sims regrette presque de l'avoir conçu

Considéré comme le grand rival des Sims, inZOI traverse une phase d'accès anticipé compliquée. Son créateur, Hyungjun Kim, avoue publiquement ses regrets face à l'ampleur de la tâche et s'excuse auprès des joueurs qui font office de testeurs payants pour un titre encore loin d'être abouti.
InZOI confirme enfin la fonctionnalité que tous les fans attendaient, grâce au président sud-coréen
inZOI 21 novembre 2025

InZOI confirme enfin la fonctionnalité que tous les fans attendaient, grâce au président sud-coréen

Le monopole des Sims 4 pourrait bien vaciller. InZOI, le concurrent sud-coréen au photoréalisme bluffant, vient de confirmer le développement d'une fonctionnalité majeure réclamée depuis des décennies par les amateurs du genre. Une annonce surprenante, validée par une figure politique inattendue.

commentaire (0)