inZOI : Son directeur révèle l'inconvénient majeur du style graphique réaliste du jeu

À peine lancé, InZOI, le nouveau concurrent réaliste des Sims, connaît déjà un succès retentissant auprès des joueurs. Pourtant, son directeur, Hyungjun « Kjun » Kim, a récemment évoqué les défis inattendus liés au style graphique ultra-réaliste du titre, notamment en comparaison avec le style plus cartoon et humoristique des Sims.
Un style réaliste spectaculaire… mais limitant l'humour
Lors d'une interview avec PCGamesN
, Kjun a expliqué que si le réalisme graphique d'InZOI est l'une de ses forces les plus remarquées, il impose aussi de lourdes contraintes en termes d'humour
:
Certaines scènes comiques prévues initialement n'ont pas fonctionné avec notre style graphique réaliste. Ces moments, qui auraient été amusants dans un style cartoon, semblaient déplacés ou étranges dans notre univers visuel très terre-à-terre. Cela nous a vraiment déçus.
En effet, l'humour est l'une des caractéristiques emblématiques des Sims, qui n'hésitent pas à afficher des comportements absurdes ou à exagérer certaines animations pour provoquer le rire chez les joueurs.
Un problème inattendu : la gestion de la nudité
Autre problème soulevé par le directeur d'InZOI : la gestion des scènes de nudité
. Dans InZOI, les Zois prennent leur douche avec une serviette, contrairement aux Sims, qui utilisent un floutage pixelisé. Cette décision étrange pour certains joueurs découle directement du réalisme des personnages :
Nos personnages devenaient beaucoup trop suggestifs quand on essayait de simplement flouter la nudité à la manière des Sims. Ça ne fonctionnait tout simplement pas avec notre style graphique très détaillé. Nous avons donc opté pour une serviette, même si cela nuit un peu à l'immersion.
Cette prudence autour de la nudité fait directement écho aux controverses passées de la série des Sims, notamment au début des années 2000, lorsque des militants anti-jeux vidéo avaient faussement accusé Les Sims 2
de contenir du contenu sexuellement explicite via des mods retirant le floutage.
Même si la perception sociale autour de ces sujets a évolué depuis, l'équipe d'InZOI préfère éviter toute polémique potentielle, ce qui semble compréhensible.
Deux jeux aux forces complémentaires
Si le style réaliste d'InZOI l'empêche parfois d'adopter certaines caractéristiques iconiques des Sims, cela ne signifie pas pour autant que l'un est meilleur que l'autre. Les deux jeux ont des approches différentes qui leur permettent de séduire des publics distincts, et il est tout à fait possible qu'InZOI et Les Sims continuent de prospérer en parallèle grâce à leurs spécificités.
En fin de compte, seul le temps dira si InZOI peut vraiment rivaliser durablement avec Les Sims 4
, mais ses débuts prometteurs laissent entrevoir un avenir positif pour ce nouveau venu ambitieux.
commentaire (0)