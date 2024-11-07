inZOI reporte sa sortie de plusieurs mois

Krafton a, récemment, annoncé que la sortie du jeu de simulation inZOI ne se fera pas en cette fin d'année, mais début 2025.

inZOI reporte sa sortie à 2025

Le jeu de simulation, de Krafton, est très (très) attendu par la communauté, notamment par les joueurs et les joueuses qui apprécient le genre. Malheureusement, il va falloir patienter un peu plus longtemps que prévu carEn effet, dans une lettre communiquée à la communauté, qui a notamment été partagée via Discord, le producteur et réalisateur du titre, Hyungjun "Kjun" Kim, a annoncé qu'. Ainsi, à cette date, ledit jeu de simulation de Krafton se rendra disponible en accès anticipé.pour « [...] offrir à inZOI le meilleur lancement possible [...] ». Ces quelques semaines supplémentaires leur permettront de travailler sur certains éléments du soft : « [...] Jusqu'à la date de sortie, nous continuerons à travailler afin d'améliorer tous les aspects qui nécessitent une attention particulière et nous nous efforcerons de créer un jeu qui capture véritablement l'essence des simulations de vie [...] ». Hyungjun "Kjun" Kim précise, à ce sujet, que l'objectif est de « [...] proposer une expérience dont les fans pourront profiter pendant longtemps [...] ».Rendez-vous donc le 28 mars 2025 pour découvrir tout ce que nous réserve, le jeu de simulation de Krafton, qui a tant fait parler de lui ces derniers mois.