inZOI reporte sa sortie de plusieurs mois

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 novembre 2024 à 12h32
Krafton a, récemment, annoncé que la sortie du jeu de simulation inZOI ne se fera pas en cette fin d'année, mais début 2025.
inZOI reporte sa sortie de plusieurs mois
Le jeu de simulation inZOI, de Krafton, est très (très) attendu par la communauté, notamment par les joueurs et les joueuses qui apprécient le genre. Malheureusement, il va falloir patienter un peu plus longtemps que prévu car la sortie d'inZOI est repoussée au début de l'année 2025.

inZOI reporte sa sortie à 2025

En effet, dans une lettre communiquée à la communauté, qui a notamment été partagée via Discord, le producteur et réalisateur du titre, Hyungjun "Kjun" Kim, a annoncé qu'inZOI ne sortira, finalement, pas à la fin de l'année 2024 mais le 28 mars 2025. Ainsi, à cette date, ledit jeu de simulation de Krafton se rendra disponible en accès anticipé.

L'équipe de développement a expliqué ce report de plusieurs mois et a notamment indiqué avoir besoin de plus de temps pour « [...] offrir à inZOI le meilleur lancement possible [...] ». Ces quelques semaines supplémentaires leur permettront de travailler sur certains éléments du soft : « [...] Jusqu'à la date de sortie, nous continuerons à travailler afin d'améliorer tous les aspects qui nécessitent une attention particulière et nous nous efforcerons de créer un jeu qui capture véritablement l'essence des simulations de vie [...] ». Hyungjun "Kjun" Kim précise, à ce sujet, que l'objectif est de « [...] proposer une expérience dont les fans pourront profiter pendant longtemps [...] ».

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 28 mars 2025 pour découvrir tout ce que nous réserve inZOI, le jeu de simulation de Krafton, qui a tant fait parler de lui ces derniers mois.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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