InZOI, la nouvelle simulation de vie développée par Krafton, est désormais disponible en accès anticipé, suscitant un engouement certain chez les joueurs. Mais derrière les apparences mignonnes et les systèmes familiers, l'implémentation de certaines fonctionnalités, notamment celle des bébés, a soulevé des défis techniques, moraux et philosophiques pour l'équipe du studio.

Une pression grandissante face aux attentes élevées

Au départ, le projet était modeste, mais à mesure que l'anticipation dépassait nos attentes initiales, la pression est devenue immense. Répondre à ces grandes attentes est un défi considérable.

Le casse-tête des bébés : protéger la vie virtuelle avant tout

Les bébés ont été une grande source de problèmes. La principale difficulté a été d'assurer leur protection en toutes circonstances. Par exemple, en cas d'incendie, il fallait garantir non seulement l'immunité du bébé, mais aussi celle du Zoi qui le porte, créant ainsi des exceptions complexes à gérer dans le système du jeu.

Circulation urbaine : une ambition initiale trop élevée

Les embouteillages devenaient si graves que progresser dans le jeu devenait presque impossible. Nous avons tenté de nous inspirer de solutions réelles, mais nous avons dû reconnaître que même dans la vraie vie, ce genre de problème nécessite parfois une gestion humaine directe.

La généalogie mise en pause à cause des limites techniques

Enregistrer chaque événement et souvenir d'un Zoi sur plusieurs générations exigeait un traitement des données considérable. Nous avons dû renoncer provisoirement à cette fonctionnalité pour des raisons pratiques.

Un lancement attendu malgré des défis à relever

Sorti désormais depuis quelques heures, le directeur du jeu, Kjun, reconnaît avoir ressenti une anxiété croissante face à l'engouement généré par InZOI :Kjun admet ouvertement qu'InZOI n'est pas encore « le chef-d'œuvre » que certains joueurs attendent, mais assure que cette pression pousse l'équipe à améliorer continuellement le jeu avec l'aide de la communauté.Bien quecomme Les Sims, leur intégration dans InZOI a rapidement posé des difficultés majeures à l'équipe :Ce défi technique s'est doublé d', obligeant parfois à sacrifier certains aspects du gameplay initialement envisagés pour garantir la cohérence du jeu et la sécurité virtuelle des enfants.Autre défi rencontré par l'équipe : le système de trafic urbain. L', mais cette idée s'est rapidement heurtée à la réalité :Face à ces difficultés,pour garantir une expérience de jeu agréable dès le lancement.La fonctionnalité très attendue de, censée permettre aux joueurs de conserver une trace complète des générations successives de leurs Zois, a également été mise en pause pour des raisons techniques :Malgré ces défis complexes, InZOI reste un projet prometteur qui suscite beaucoup d'intérêt. Le jeu est d'ores et déjà disponible en accès anticipé depuis ceau prix de 39,99 €.Le studio s'engage à continuer à travailler étroitement avec la communauté pour améliorer et compléter progressivement l'expérience offerte. Kjun conclut sur une note optimiste : « Les attentes élevées sont difficiles à satisfaire, mais elles représentent aussi une motivation formidable pour continuer à améliorer InZOI avec les joueurs. »