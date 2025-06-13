inZOI : Le contenu de la première grosse mise à jour (v0.2.0)

La première grosse mise à jour d'inZOI est là, et promet d'améliorer grandement l'expérience de jeu. Du contenu est aussi ajouter. Découvrez les détails.
Après un lancement en demi-teinte, inZOI
tente de se relancer avec une mise à jour majeure. Celle-ci apporte du contenu pour rendre l'expérience plus complète, améliore le gameplay et corrige de nombreux problèmes. Vous pouvez découvrir le patch notes et toutes les nouveautés de la version 0.2.0 d'inZOI
ci-dessous.
Patch notes 0.2.0 d'inZOI du 13 juin
ModKit
Cette mise à jour introduit officiellement le ModKit, qui permet aux joueurs de créer et de gérer des mods dans inZOI. Grâce à cette fonctionnalité, les créateurs peuvent désormais concevoir des tenues et du mobilier personnalisés, puis les partager avec la communauté. Pour plus de détails sur la création et l'utilisation des mods, rendez-vous sur le site officiel.
Navigateur de mods inZOI
- Le navigateur de mods a été ajouté pour faciliter l'accès aux mods dans le jeu vidéo. Les joueurs peuvent gérer les mods à l'aide des fonctionnalités de recherche, d'installation, de suppression et autres du navigateur.
Fonctionnalités de modding avec l'assistant
Une IU de type assistant a été ajoutée pour faciliter le processus de création de mods tout en évitant de recourir à des paramètres complexes. Utilisez cette interface intuitive pour créer des mods et accéder tout de suite à certains contenus (tenues, objets, etc.). Cette fonctionnalité prend en charge la création d'ensembles de tenues en tant qu'objets autonomes pour la personnalisation des personnages, ainsi que d'objets plaçables dans le jeu vidéo, comme du mobilier et des éléments décoratifs.
Modification des données
- Les joueurs peuvent modifier les données du jeu vidéo pour ajouter des règles ou des fonctionnalités personnalisées, notamment de nouveaux prix, des règles de placement et des interactions.
Partage et distribution
- Une fois créés, les mods peuvent être partagés avec d'autres joueurs par le biais de CurseForge ou extraits directement et ajoutés manuellement au jeu vidéo.
Contenu et exemples de ressources
- Les ressources de base nécessaires à la création de mods sont fournies. Les ressources Unreal incluses s'appuient sur des ressources réelles du jeu vidéo, ce qui permet aux débutants de comprendre plus facilement leur structure. Ces ressources peuvent également être dupliquées et utilisées dans l'outil Assistant.
- Des fichiers FBX sont fournis pour permettre la modification des ressources à l'aide d'outils tiers. Des exemples de mods sont également inclus afin de faciliter la compréhension de la structure de ces ressources. Les fonctionnalités couvertes vont de la création d'un Zoi (CAZ) à l'édition de données, en passant par la construction.
Plugins DCC
- Les plugins pour Maya et Blender sont désormais pris en charge. Ils sont accompagnés d'outils et de directives aidant les créateurs à réaliser leurs propres tenues personnalisées pour inZOI.
Guide complet
- Un guide complet sur l'utilisation du ModKit sera fourni. Il centralisera les conseils et instructions à suivre pour utiliser ces outils, créer du contenu et distribuer des mods.
Personnage
Des mises à jour ont été apportées aux objets des personnages afin d'élargir l'éventail de coiffures disponibles. Plus de 20 nouvelles tenues ont également été ajoutées, y compris de tout nouveaux types de tenues (par exemple des salopettes et des bottines), de façon à offrir encore plus d'options de personnalisation.
La précision de certaines fonctionnalités de Character Studio a été améliorée. Auparavant, les accessoires tels que les lunettes, les coiffes et les boucles d'oreilles ne pouvaient être portés qu'à des emplacements fixes, ce qui les faisait parfois se chevaucher avec d'autres objets ou les cachait. Vous pouvez désormais ajuster librement la taille et la position de ces accessoires, ce qui permet d'obtenir un style plus fin et plus adaptable que jamais.
- 29 nouveaux objets ont été ajoutés.
- Cheveux : 5 objets
- Hauts : 4 objets
- Bas : 3 objets
- Extérieur : 1 objet
- Ensembles : 3 objets
- Chaussures : 3 objets
- Chaussettes et bas : 9 objets
- Accessoires : 1 objet
- Nouvelles fonctionnalités
- Modifier la position des accessoires : permet un placement libre
- Les auteurs des préréglages Zoi sont toujours affichés.
- Les auteurs de textures personnalisées téléchargées à partir de Canvas sont affichés dans une infobulle.
- Les traits de caractère et les vies souhaitées sont sélectionnables de manière aléatoire lors de la création d'un Zoi
Construction
Des mises à jour ont été apportées afin d'élargir les catégories de mobilier, dont les options étaient auparavant limitées.
Des ajouts à la fois pratiques et permettant l'expression personnelle ont été intégrés, notamment des lits simples, du mobilier de cuisine, divers tapis et éclairages ainsi que du mobilier pour bébés et enfants.
Des objets singuliers tels que des fenêtres à barreaux et des lampes de poche ont également été ajoutés, ce qui facilite la création de décors thématiques et d'environnements plus variés sur le plan visuel.
Des mises à jour et des améliorations ont également été apportées au système de construction afin de le rendre plus pratique.
- 175 nouveaux objets ont été ajoutés.
- Chambre à coucher : 14 objets
- Salon : 5 objets
- Bureau : 4 objets
- Cuisine : 52 objets
- Salle de bain : 2 objet
- Commun : 76 objets
- Extérieur : 2 objets
- Portes : 20 objets
- Raccourcis de construction
- Les raccourcis de construction rendent le processus de construction plus rapide et plus pratique.
- Parmi les raccourcis pris en charge figurent « Supprimer un objet » (K), « Modifier la couleur et le matériau » (Ctrl + R), « Placer dans l'inventaire » (B) et « Déplacer la maison » (H).
- Enregistrement automatique
- Une fonctionnalité a été ajoutée pour charger automatiquement les modifications non enregistrées en mode construction. Il s'agit d'un préréglage de propriété, applicable si le jeu vidéo se ferme inopinément.
- Améliorations apportées à l'ergonomie du gizmo
- La position et la forme du gizmo du toit ont été ajustées de façon à rendre plus intuitive la modification des avant-toits.
- Améliorations apportées à la modification des toitures et à l'éclairage projetant des ombres
- Il est désormais possible de placer des lumières au plafond et sous les pièces situées au-dessus du rez-de-chaussée.
- Une nouvelle icône a été ajoutée en mode construction pour vous permettre de vérifier facilement les paramètres de l'éclairage projetant des ombres.
- Améliorations de la qualité de vie apportées aux modes de caméra
- Lorsque vous passez de la caméra libre à la vue de dessus (vue d'épaule), le point de vue est désormais ajusté automatiquement pour éviter que les murs ou les objets ne gênent la vue.
- La caméra se place désormais par défaut au niveau le plus proche s'il n'y a pas de plafond à proximité de sa position. Elle peut centrer son déplacement autour d'un objet sélectionné. De plus, la rotation de la caméra a été améliorée, de façon à rendre son mouvement plus naturel autour de son axe.
- Améliorations apportées à la visibilité des murs
- Les objets fixés au mur (tels que les cadres) ne restent plus visibles lorsque vous basculez entre les modes de visibilité des murs.
Gameplay
- Enrichissement des façons de fonder une famille et de nouer des relations
- Les Zois peuvent fonder une famille et exprimer leurs émotions de manière plus variée et plus souple. De nouvelles fonctionnalités telles que l'adoption, la naissance hors mariage et les romances adolescentes ainsi que les nouvelles interactions par SMS rendent les relations plus riches et plus réalistes.
- Nouvelles fonctionnalités
- Adopter un enfant
- Avec cette mise à jour, les Zois peuvent désormais accueillir un enfant dans leur famille sans utiliser l'interaction « Faire un bébé », grâce à l'adoption. Pour utiliser cette fonctionnalité, accédez au menu « Adopter un enfant » sur votre ordinateur ou votre ordinateur portable. À condition de remplir les conditions d'âge et de propriété, tout le monde peut accueillir un nouveau membre dans sa famille !
- Créer un enfant avec assistance médicale
- Vous pouvez désormais utiliser l'interaction « Créer un enfant avec assistance médicale » sur un ordinateur ou un ordinateur portable pour avoir un enfant avec l'aide de la science. La procédure coûte 1 000 Miaou. L'enfant aura les traits de caractère génétiques de votre Zoi. Vous pouvez également choisir de vous associer à un autre Zoi pour cette procédure, ce qui donnera naissance à un enfant reflétant les traits des deux Zois.
- Naissance hors mariage
- Afin de promouvoir une plus grande diversité des types de familles, les Zois peuvent désormais donner naissance sans se marier.
- Romance adolescente
- Les Zois adolescents peuvent désormais vivre des relations romantiques. Attendez-vous à des conversations timides, à des premiers rendez-vous charmants et à des interactions embarrassées mais adorables. Des événements aléatoires, comme recevoir une déclaration d'amour anonyme, peuvent également se produire. Après l'école, vous aurez peut-être même la chance de découvrir l'identité de votre admirateur secret !
- Échange de cadeaux
- Les Zois peuvent désormais s'échanger des objets. Selon la personnalité et les préférences du Zoi, un même cadeau peut être reçu de différentes manières. De nouveaux objets à offrir sont disponibles sur Pocket Market. Vous pouvez même retirer des sous à un distributeur automatique pour donner directement de l'argent.
- Visites d'autres Zois
- Les autres Zois de la ville peuvent désormais faire le premier pas pour rencontrer votre Zoi. Ils ont la possibilité d'organiser une rencontre par SMS ou même de se présenter à votre porte à l'improviste. Nostalgie, sentiment d'insécurité ou simple caprice, leurs raisons de vous rendre visite varient. La rencontre peut se terminer par un moment chaleureux ou par des adieux doux-amers, selon la façon dont votre Zoi réagit.
- Envoyer le premier SMS
- Vous pouvez désormais entamer une conversation en envoyant un SMS à n'importe quel Zoi à l'aide de l'application « Contacts » de votre smartphone (P).
- Les réponses varient en fonction de la relation entre les deux Zois et de l'état émotionnel actuel du destinataire. Si vous avez de la chance, vous obtiendrez une réponse amicale… Si, en revanche, l'autre Zoi est de mauvaise humeur, attendez-vous à tout !
- Fonctionnalités améliorées
- Des relations romantiques avec tout le monde !
- De nouveaux paramètres ont été ajoutés pour permettre aux Zois d'exprimer plus librement leur identité sexuelle et leur attirance amoureuse. Ces paramètres sont désormais modifiables à tout moment. Les Zois qui correspondent à votre identité et à votre attirance amoureuse apparaissent également dans le monde extérieur, ouvrant la voie à des relations potentielles.
- Conversations adaptées à la relation
- Lorsque les Zois des joueurs atteignent un certain niveau dans leur relation, leurs conversations changent pour mieux refléter cette dynamique. Par exemple, si une relation entre deux Zois passe de « crush réciproque » à « amoureux », le ton devient positif, augmentant ainsi les chances de conversations positives entre les deux.
- Améliorations de l'interface en ce qui concerne les Relations amoureus
- En réponse aux commentaires des joueurs, le message « Vous commencez à vous connaître en tant que partenaires amoureux » n'apparaîtra plus. La jauge des relations amoureuses des Zois ne s'affichera désormais dans le menu Relations qu'après au moins une conversation romantique.
- Améliorations et mises à jour apportées aux simulations
- Les systèmes centraux qui déterminent le rythme de vie d'un Zoi ont été rééquilibrés. Des changements ont ainsi été effectués au niveau de la corpulence et du physique, du vieillissement, des fonds de départ et des systèmes pénitentiaires. Du jeu et de l'éducation des enfants au comportement des PNJ en passant par les interactions, les simulations intégrées dans le jeu vidéo ont été revues pour plus de réalisme et de naturel.
- Nouvelles fonctionnalités
- Changements au niveau de la corpulence et de la masse musculaire
- Les Zois subissent désormais des changements physiques en fonction de leurs choix de vie. L'exercice permet aux Zois de se muscler, tandis que trop manger les fait prendre du poids. À mesure que leur niveau de condition physique s'améliore, les Zois deviennent plus résistants à la douleur et à la fatigue, ce qui leur permet d'endurer plus facilement des activités physiques plus longues ou plus intenses.
- Ajout de nouvelles interactions avec les balançoires et les cerceaux
- Les balançoires et les cerceaux peuvent être utilisés par les Zois enfants ou plus âgés. Interagir avec ces objets améliore la compétence « Condition physique » du Zoi.
- Fonctionnalité de saut dans le temps pour les interactions avec le terrier de lapin
- Ajout de huit nouveaux objets au Pocket Market
- Quatre nouvelles catégories d'objets ont été ajoutées au Pocket Market : Luxe, Pratique, Charmant et Ridicule. Les cadeaux achetés au Pocket Market peuvent être offerts ou échangés avec d'autres Zois.
- 5 nouveaux donuts ajouté
- Donut Poison, Donut Charme, Donut Flirt, Donut Régime et Donut Riche en calories ont été ajoutés.
- Fonctionnalités améliorées
- Améliorations apportées au système pénitentiaire
- Plusieurs modifications ont été apportées afin de simuler une expérience carcérale plus réaliste. Les distributeurs automatiques ont été supprimés, et les repas ne sont désormais disponibles qu'à des heures fixes. Des condamnés à perpétuité font leur apparition, les conversations informelles sont interdites, les lits sont moins confortables, et les besoins généraux sont plus difficiles à satisfaire en prison.
- Ces modifications ne seront disponibles qu'au démarrage d'un nouveau jeu.
- Améliorations apportées aux fonds de départ et d'emménagement
- Des ajustements ont été apportés pour aider les joueurs à se lancer plus facilement dans l'aventure en tant que propriétaires, tout en leur donnant un sentiment de progression. Le mobilier fourni initialement a également été rééquilibré, ce qui permet de commencer modestement en gardant des perspectives de développement.
- Désormais, l'aide sociale ne peut être demandée qu'une seule fois. Les familles résidant dans la ville sont maintenant en mesure de trouver un emploi et de subvenir à leurs besoins financiers.
- Ces modifications ne seront disponibles qu'au démarrage d'un nouveau jeu.
- Améliorations apportées à la progression de l'âge
- En réponse aux commentaires des joueurs, les Zois passent désormais moins de temps à l'âge moyen, la phase de jeune adulte étant considérablement prolongée. De même, le temps vécu comme nourrisson, adolescent et dans tous les groupes d'âge intermédiaires a été prolongé, ce qui permet aux joueurs de profiter davantage de leur enfance et de leur adolescence.
- Améliorations apportées aux programmes fixes
- Les programmes ne sont plus générés automatiquement pour les Zois des joueurs.
- Améliorations apportées aux notifications par SMS universelles
- Les Zois peuvent désormais recevoir des notifications par SMS en cas de conditions météo extrêmes, telles que des vagues de chaleur ou de froid intense.
- Améliorations apportées aux interactions avec les nouveau-nés et les enfants
- De nouvelles interactions telles que « Rire », « Pleurer » et « Changer la couche » ont été ajoutées. Les nouveau-nés peuvent désormais bénéficier de bonus émotionnels ou réveiller les Zois qui se trouvent à proximité en fonction de leurs besoins.
- Améliorations apportées aux options des familles inactives
- Le vieillissement des familles inactives a été désactivé par défaut. Les joueurs peuvent activer ou désactiver ce paramètre manuellement. Des améliorations supplémentaires ont été apportées aux récits des familles inactives et à leur capacité maximale.
- Améliorations apportées à l'affichage des informations de base
- Lorsque vous passez votre curseur sur un Zoi, son groupe d'âge, son état civil et le nombre de jours restants avant qu'il n'atteigne le groupe d'âge suivant s'affichent désormais.
- Des restrictions d'âge ont été ajoutées pour les grossesses des PNJ afin d'éviter les grossesses non désirées
- Améliorations apportées aux interactions avec les objets
- De nouvelles interactions ont été ajoutées, notamment « Écrire une entrée dans le journal d'observation des plantes » et « Prendre une douche en fredonnant ». Les fonctionnalités liées à certains objets, tels que les tapis de yoga et les pots, ont également été améliorées pour une interaction plus fluide.
- Les Zois dont l'autonomie est activée ne restent plus inactifs
- Améliorations apportées aux rencontres dans la rue
- De nouvelles interactions ont été ajoutées pour offrir aux Zois la possibilité de regarder des objets et d'autres Zois dans la rue, de les saluer et de réagir. Des systèmes permettant d'éviter les piétons et la circulation, ainsi que des réactions proactives des PNJ ont également été mis en place.
- Correction du problème selon lequel les relations étaient réinitialisées tout de suite après le mariage, déclenchant des interactions négatives
- Correction du problème selon lequel les relations romantiques étaient réinitialisées après le mariage : une partie de la relation actuelle est désormais transférée dans le score de relation familiale afin de mieux refléter le lien établi avant le mariage.
- Correction du problème selon lequel le déménagement de certains Zois dans leur nouvelle maison entraînait la réinitialisation de leurs relations familiales précédentes
- Un message système s'affiche désormais lorsqu'un objet ne peut pas être utilisé.
- Lorsqu'ils utilisent l'interaction « Lire un livre » dans une bibliothèque, les Zois sélectionnent désormais en priorité les livres situés à proximité et retirés de l'étagère.
- Animations/audio
- Les animations ont été mises à jour afin d'améliorer l'immersion et de les rendre plus naturelles.
- La qualité des mouvements a été revue. Des modifications ont été apportées à la position des microphones tenus par les rappeurs, les expressions émotionnelles exagérées ont été atténuées, et les mouvements répétitifs des personnages inactifs ont été affinés. Le système de locomotion a également été rendu plus fluide.
- Les personnages s'inclinent désormais de manière naturelle lorsqu'ils tournent ; ils utilisent la fonction « Regarder » pour faire face à leur sens de déplacement, ce qui leur confère davantage de réalisme.
- De plus, les Zois établissent un meilleur contact visuel entre eux et interagissent de manière plus crédible avec les objets, ce qui renforce encore l'immersion.
- (Animation) Correction d'animations maladroites qui se produisaient lors de certaines interactions
- (Animation) Amélioration de la qualité de l'animation pour les interactions « Cuisiner » afin de renforcer l'immersion
- (Audio) Ajout d'options audio en arrière-plan dans le menu « Son »
- (Audio) Mise à jour des bruits de pas en fonction du terrain
- (Audio) Ajout d'effets sonores et affinage afin d'améliorer l'immersion globale dans le jeu vidéo
- (Audio) Amélioration de l'audio pour éviter que la musique de fond ne se superpose aux sons liés à un événemen
Triches
- Des triches ont été ajoutées au jeu vidéo, vous permettant d'élargir vos horizons créatifs, que vous soyez débutant ou déjà créateur. Vous pouvez donner vie à vos propres situations singulières en contrôlant divers facteurs, notamment les émotions de Zoi, leurs relations, la monnaie, les mouvements et les environnements.
- Les triches sont accessibles à partir du guide Psycat, à l'aide de la fonction « Activer les triches ». La liste détaillée de toutes les triches disponibles est disponible sur le site officiel.
Canvas
- Les créations peuvent désormais être définies comme privées (10 créations autorisées maximum).
- Une nouvelle page a été ajoutée, vous permettant de parcourir les Créations par catégorie.
- Ajout de paramètres de notification pour les interactions Canvas
- Mise à jour et ajout de diverses icônes, notamment les boutons « J'aime » et « Cœur »
IU/expérience utilisateur
- Ajout d'un paramètre permettant aux joueurs de choisir parmi trois options de taille d'IU : Petite (par défaut, 100 %), Moyenne (112 %) et Grande (125 %)
- Mise à jour des cartes de choix de façon à afficher les images de profil de l'expéditeur et du destinataire
Corrections de bugs et de plantages
- Gameplay
- Correction du problème selon lequel la tenue de votre Zoi ne s'actualisait pas correctement lorsque vous utilisiez la décoration de la ville pour changer la météo
- Correction du problème selon lequel la section « Vie souhaitée » de la carte Zoi ne s'actualisait pas tout de suite après la sélection de « Vie de découverte de soi »
- Correction du problème selon lequel les bébés des familles inactives ne se chargeaient pas correctement après le déménagement de leur famille
- Correction du problème selon lequel les paramètres de vieillissement n'étaient pas appliqués aux nouveaux Zois créés
- Correction du problème selon lequel le statut relationnel principal ne se mettait pas à jour correctement après une tentative de divorce échouée, suivie d'une autre sélection relationnelle
- Correction du problème selon lequel une même interaction apparaissait différemment sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables
- Correction du problème selon lequel l'interaction « Annoncer le divorce » n'apparaissait pas pour les enfants qui n'étaient pas au courant du divorce de leurs parents
- Correction du problème selon lequel les effets visuels liés aux goûts et aux aversions ne s'affichaient pas correctement lors des interactions liées à la préférence « Lavage de voitures »
- Interactions de carrière
- Ajustement du salaire de l'avocat débutant
- Correction du problème selon lequel certaines interactions propres à un emploi n'affichaient pas les tags associés lors d'événements liés au programme en entreprise
- Simulations
- Correction d'un problème lié à l'interaction « Préparer à manger »
- Correction du problème selon lequel la plupart des interactions (telles que « Ramasser » ou « Organiser ») n'étaient pas disponibles pour des cultures comme les pommes de terre et le maïs.
- Personnages
- Correction d'un problème qui empêchait le bon affichage des sourcils et des barbes sur les Zois d'âge moyen ou plus
- Correction d'un problème qui, dans l'édition détaillée, entraînait un positionnement trop éloigné du gizmo du mention du Zoi pour certaines actions
- Construction
- Correction du problème selon lequel certaines grilles au rez-de-chaussée limitaient les déplacements aux étages supérieurs lors de la création de bâtiments à deux étages ou plus
- Correction du problème selon lequel les Zois ne pouvaient pas utiliser les escaliers installés dans les pièces comportant des plateformes surélevées
- Correction du problème selon lequel le fait de passer en mode construction dans la propriété Maison Hangyeol, puis de revenir au jeu vidéo rendait les portes inutilisables
- Correction du problème selon lequel le fait de quitter le mode construction après avoir appliqué un préréglage de propriété de base provoquait parfois le plantage du jeu vidéo
- Correction du problème selon lequel le fait de fermer l'IU lors du chargement d'une texture personnalisée provoquait l'affichage de l'icône de texture en blanc
- Correction du problème selon lequel la suppression des maillages d'objets créés à l'aide de l'imprimante 3D laissait des entrées fantômes dans la liste
- Correction du problème selon lequel certains filtres de mobilier étaient mal classés
- Correction du problème selon lequel l'application d'une texture personnalisée à un mur d'escalier provoquait un mauvais affichage de certaines parties de la texture
- Correction du problème selon lequel, après modification de l'apparence d'un escalier, la liste des matériaux dans le menu « Couleur et matériau » ne se mettait pas à jour en fonction de la nouvelle apparence
- IU/expérience utilisateur
- Correction d'un problème avec le menu « Modifier l'arbre généalogique »
- Correction du problème selon lequel certaines actions entraînaient la disparition de l'IU dans le jeu vidéo
- Canvas
- Correction d'un problème « Code d'erreur : VERT » qui empêchait les joueurs de se connecter à Canvas
- Divers
- Correction de fautes de frappe et de descriptions inexactes
- Plantages
- Correction d'un problème qui provoquait parfois des plantages lors de l'entrée dans le jeu vidéo ou de la sélection d'une propriété
- Mesure concernant les crashs GPU pouvant survenir dans certaines conditions
- Lorsque vous utilisez un GPU NVIDIA RTX série 40 (architecture Ada Lovelace) ou supérieur avec la fonction « Planification de GPU accélérée par le matériel » désactivée, des crashs peuvent survenir de manière intermittente. Une fenêtre contextuelle a été ajoutée pour guider l'activation de cette fonction.
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