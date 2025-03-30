inZOI est désormais disponible

C'est officiel : inZOI, le nouveau jeu de simulation de vie développé par le studio coréen inZOI Studio et édité par KRAFTON, est enfin disponible en accès anticipé depuis le 28 mars 2025. Préparez-vous à plonger dans une expérience immersive qui se distingue par ses graphismes photoréalistes et ses mécaniques de jeu innovantes.​

Présentation de inZOI

Premières réactions et attentes









Plateformes disponibles et prix

est un jeu de simulation de vie permettant aux joueurs d'endosser le rôle de créateurs, façonnant le monde selon leurs envies et observant les histoires uniques qui en découlent.Grâce à des outils conviviaux, vous pouvez, tout en expérimentant les différentes émotions générées par une simulation profonde et détaillée.Le jeu propose des environnements en monde ouvert inspirés de diverses régions du monde, tels que, une ville dense inspirée de Séoul,, évoquant Los Angeles, et, inspirée des destinations indonésiennes. Chaque choix que vous faites peut influencer l'environnement et l'histoire de vos personnages, appelés «De plus,intègre des outils créatifs basés sur l'intelligence artificielle, comme une, permettant une personnalisation poussée des objets et des vêtements.Les premières critiques soulignent particulièrement l', la profondeur de la simulation et lad'. Les joueurs évoquent déjà une expérience riche et émotionnellement engageante, certains n'hésitant pas à comparer le titre à des classiques du jeu de simulation de vie.Avec de telles réactions positives dès les premiers jours,est actuellement disponible en accès anticipé sur, au prix de. Les développeurs ont exprimé leur intention de porter le jeu suretà l'avenir, bien qu'aucune date précise n'ait encore été annoncée pour ces versions.Pour plus d'informations et pour suivre l'actualité du jeu, vous pouvez consulter notre page dédiée surVeuillez noter que le jeu est actuellement en accès anticipé, ce qui signifie que certaines fonctionnalités peuvent évoluer en fonction des retours des joueurs et des mises à jour futures.