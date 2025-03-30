inZOI est désormais disponible

C'est officiel : inZOI, le nouveau jeu de simulation de vie développé par le studio coréen inZOI Studio et édité par KRAFTON, est enfin disponible en accès anticipé depuis le 28 mars 2025. Préparez-vous à plonger dans une expérience immersive qui se distingue par ses graphismes photoréalistes et ses mécaniques de jeu innovantes.
Présentation de inZOI
inZOI
est un jeu de simulation de vie permettant aux joueurs d'endosser le rôle de créateurs, façonnant le monde selon leurs envies et observant les histoires uniques qui en découlent.
Grâce à des outils conviviaux, vous pouvez personnaliser vos personnages, construire des maisons et vivre la vie de vos rêves
, tout en expérimentant les différentes émotions générées par une simulation profonde et détaillée.
Le jeu propose des environnements en monde ouvert inspirés de diverses régions du monde, tels que Dowon
, une ville dense inspirée de Séoul, Bliss Bay
, évoquant Los Angeles, et Cahaya
, inspirée des destinations indonésiennes. Chaque choix que vous faites peut influencer l'environnement et l'histoire de vos personnages, appelés « Zois »
.
De plus, inZOI
intègre des outils créatifs basés sur l'intelligence artificielle, comme une imprimante 3D et des générateurs de motifs
, permettant une personnalisation poussée des objets et des vêtements.
Premières réactions et attentes
Les premières critiques soulignent particulièrement l'ambiance immersive
, la profondeur de la simulation et la qualité exceptionnelle des graphismes
d'inZOI
. Les joueurs évoquent déjà une expérience riche et émotionnellement engageante, certains n'hésitant pas à comparer le titre à des classiques du jeu de simulation de vie.
Avec de telles réactions positives dès les premiers jours, inZOI pourrait aisément s'imposer comme l'une des surprises incontournables de cette année
.
Plateformes disponibles et prix
inZOI
est actuellement disponible en accès anticipé sur PC via Steam
, au prix de 39,99 euros
. Les développeurs ont exprimé leur intention de porter le jeu sur PlayStation 5
et Xbox Series X|S
à l'avenir, bien qu'aucune date précise n'ait encore été annoncée pour ces versions.
Pour plus d'informations et pour suivre l'actualité du jeu, vous pouvez consulter notre page dédiée sur GAMEWAVE
. Veuillez noter que le jeu est actuellement en accès anticipé, ce qui signifie que certaines fonctionnalités peuvent évoluer en fonction des retours des joueurs et des mises à jour futures.
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