inZOI : Comment changer son apparence ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 mars 2025 à 12h05
Nous vous expliquons, dans ce guide, comment changer l'apparence de son Zoi en cours de partie.
inZOI : Comment changer son apparence ?
Si vous avez envie de changement et souhaitez modifier un peu l'apparence de votre personnage, appelé Zoi, c'est tout à fait possible dans inZOI. Vous serez assez libre et pourrez modifier de nombreuses choses, comme nous allons le voir ci-dessous.

Modifier son apparence dans inZOI

Les développeurs ont évidemment souhaité apporter une belle liberté aux joueurs dans inZOI, qui est le principe même d'une simulation de vie. Ainsi, vous pourrez faire presque tout ce que vous voulez, comme changer l'apparence de votre personnage.

Comment changer l'apparence de son personnage ?

Les étapes pour modifier l'apparence de son personnage dans inZOI sont relativement simples. Vous devrez :
  • Faire un clic droit sur votre personnage
  • Sélectionner « Se changer »
  • Sélectionner « Changer de style »
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Ensuite, le menu de personnalisation du début de jeu s'ouvrira, pour que vous puissiez modifier les éléments qui vous importent. Vous pourrez par exemple modifier tous ces éléments :
  • Les cheveux (coupe, couleur...)
  • La barbe
  • La couleur de la peau
  • Les traits du visage (
  • La couleur et forme des yeux
  • Le maquillage
  • La pilosité du corps
  • La tenue
  • Les accessoires
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Ces changements peuvent être faits aussi souvent que possible, et cela n'engendrera aucun frais en jeu.

Une modification limitée

Néanmoins, vous n'allez pas pouvoir modifier tous les éléments, comme la taille ou le poids. Il ne sera pas non plus possible de changer de nom, ce qui reste logique, ni de sexe. La tenue peut également être changée sans passer par ce menu, en fonction de ce que vous avez dans votre garde-robe.

Vous pourrez tout de même recréer un nouveau personnage si vous n'aimez pas le vôtre, ou que les choix que vous avez faits ne vous plaisent pas.

Dans tous les cas, la liberté apportée dans inZOI est assez importante et tous les joueurs devraient trouver leur bonheur.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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