Intergalactic : La rumeur sur la date de sortie du jeu ne va pas plaire aux joueurs

À l'heure où ces lignes sont rédigées, Intergalactic: The Heretic Prophet ne possède pas de date de sortie. Cependant, une rumeur suggère qu'il n'arrivera pas sur nos consoles avant quelques années.
Le dernier jeu de Naughty Dog sorti sur nos consoles est The Last of US Part II Remastered en 2024. Cependant, le studio a annoncé aux Game Awards de la même année le développement d'un tout nouveau jeu : Intergalactic
. Seule une vidéo de présentation a été partagée pour le moment, entrainant dans son sillage une multitude de théories et de rumeurs à son sujet
. L'une d'entre elles captive l'attention de la communauté, car elle concerne sa fenêtre de sortie.
Une attente d'au moins deux ans avant de pouvoir découvrir Intergalactic: The Heretic Prophet
Jason Schreier, journaliste pour le média américain Bloomberg, a partagé sa théorie sur le forum ResetEra
. Selon lui, la présentation des Game Awards serait « très précoce ». De fait, il pense qu'Intergalactic: The Heretic Prophet ne sera pas lancé en 2026.
Le titre connaitrait alors le même sort que The Witcher IV, dont CD Projekt RED a récemment confirmé que son lancement ne surviendrait pas l'année prochaine
. Cependant, cela signifierait également que le titre pourrait sortir sur PS6 plutôt que sur PS5.
Pour l'heure, Naughty Dog n'a pas commenté ces rumeurs.
De fait, il est primordial d'attendre un prochain communiqué ou un nouveau trailer afin de confirmer ou non cette théorie. De plus, dans un récent entretien, Neil Druckmann rappelait que l'histoire du jeu et ses détails continuaient d'évoluer alors que le développement est en cours. Ces changements ont des conséquences directes sur le lancement du jeu, qui peut être reporté pour laisser assez de temps aux équipes.
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