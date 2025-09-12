Intergalactic pourrait battre un record qu'aucun autre jeu Naughty Dog n'a égalé



le 12 septembre 2025 à 15h02 Publié par Justine Manchuelle le 12 septembre 2025 à 15h02

Imaginé par les créateurs d'Uncharted et de The Last of Us, Intergalactic: The Heretic Prophet est présenté par le directeur du studio comme un projet extrêmement ambitieux. D'ailleurs, un détail spécifique pourrait marquer l'histoire du studio.