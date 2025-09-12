Intergalactic pourrait battre un record qu'aucun autre jeu Naughty Dog n'a égalé

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 septembre 2025 à 15h02
Imaginé par les créateurs d'Uncharted et de The Last of Us, Intergalactic: The Heretic Prophet est présenté par le directeur du studio comme un projet extrêmement ambitieux. D'ailleurs, un détail spécifique pourrait marquer l'histoire du studio.
Intergalactic pourrait battre un record qu'aucun autre jeu Naughty Dog n'a égalé
Depuis sa présentation officielle lors des Game Awards de décembre 2024, Intergalactic: The Heretic Prophet a donné peu de nouvelles. De manière occasionnelle, Neil Druckmann (directeur de Naughty Dog) a répondu à quelques interviews, donnant dans la foulée des détails sur la prochaine production du studio.

Intergalactic: The Heretic Prophet, le jeu le plus cher jamais développé par Naughty Dog ?

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Certaines informations majeures comme le style du jeu et sa date de sortie n'ont toujours pas été dévoilées. Mais Neil Druckmann a récemment avoué qu'Intergalactic marquerait certainement l'histoire de Naughty Dog sur un point : son coût de développement.
Je l'ai déjà dit, mais là je le ressens vraiment : c'est le jeu le plus ambitieux que nous ayons jamais fait. C'est le jeu le plus vaste que nous ayons jamais réalisé, peut-être aussi le plus coûteux une fois terminé.
Une telle déclaration peut laisser la majorité des joueurs perplexes. En effet, un jeu AAA coûte généralement très cher à développer, mais les budgets sont rarement dévoilés. Or, une information révélée par Sony après la sortie de The Last of Us Part II pourrait donner une première estimation du budget alloué à Intergalactic. Lors d'une fuite accidentelle, l'éditeur avait indiqué que le développement de The Last of Us Part II avait coûté 220 millions de dollars

Un jeu qui pourrait égaler certains grands noms du jeu vidéo en termes de budget

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Si les estimations de Neil Druckmann s'avèrent justes, Intergalactic: The Heretic Prophet pourrait donc dépasser les 250 millions de dollars de budget et plus encore. À titre de comparaison, des titres comme Call of Duty: Modern Warfare II et Grand Theft Auto V ont coûté entre 250 et 265 millions de dollars à produire. Cela peut donner une petite idée de l'ampleur du projet, même si celui-ci en est encore à ses prémices. 

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Pour l'heure, il faut attendre de nouvelles déclarations ou une nouvelle vidéo lors d'un State of Play pour en savoir plus sur Intergalactic. Rappelons également pour conclure qu'un autre jeu serait actuellement en développement dans les locaux de Naughty Dog, montrant que les équipes travaillent à plein régime sur des projets ambitieux.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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