Intergalactic: The Heretic Prophet pourrait-il être un jeu d'horreur ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 janvier 2025 à 14h35
Révélé pour la première fois lors des Game Awards 2024, Intergalactic est un titre encore très mystérieux concernant son gameplay. Mais certains indices évoquent la présence d'éléments d'horreur.
Intergalactic: The Heretic Prophet pourrait-il être un jeu d'horreur ?
Lors de sa première présentation, Intergalactic: The Heretic Prophet a dévoilé une aventure se déroulant dans l'espace, avec l'utilisation de vaisseaux et de matériel rétrofuturistes. Sur les dernières secondes de la vidéo, il est aussi possible de voir le début d'un combat, laissant supposer des passages riches en action. Cependant, Naughty Dog n'a pas donné de détails concernant le style général du jeu. De fait, il est encore trop tôt pour déterminer s'il s'agit d'un jeu d'action, d'aventure ou autre.

Néanmoins, des révélations laissent penser que la nouvelle licence des créateurs d'Uncharted et de The Last of Us pourrait bien fricoter avec le frisson et la peur. En effet, plusieurs personnes ayant participé à la création et au développement de l'univers d'Intergalactic ont partagé des informations précieuses sur le gameplay du titre.

De grands noms du macabre et des tags mystérieux associés à Intergalactic: The Heretic Prophet

Colin Lorimer (illustrateur et scénariste) a récemment partagé sur Instagram quelques petits secrets liés à la conception de l'univers d'Intergalactic: The Heretic Prophet. Dans cette publication, il explique avoir travaillé sur le pitch original de l'histoire. Cependant, les tags utilisés sous la publication laissent entrevoir des références à l'horreur. En effet, il est possible de lire les hashtags #horror, #scifi ou encore #alien. 

 
 
 
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Une publication partagée par Colin Lorimer (@colin_lorimer)


S'il peut s'agir d'éléments liés à de petits détails du jeu, ces tags peuvent également indiquer de manière discrète que des éléments d'horreur et une ambiance plus sombre seront intégrés. Cette institution peut être renforcée par la participation d'autres artistes comme Tye Martinez (spécialisé dans l'art conceptuel macabre) ou encore du duo de compositeurs Trent Reznor et Atticus Ross, connus pour leurs bandes-son sinistres.

Toutefois, il est important de garder à l'esprit qu'il ne s'agit que de spéculations. Naughty Dog ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Il faudra attendre les prochaines images du titre pour voir si Intergalactic proposera uniquement de la science-fiction ou si l'horreur aura sa place au fin fond de la galaxie.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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