Intergalactic ne serait pas le seul projet en développement chez Naughty Dog

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 mars 2025 à 15h48
Les fidèles de Naughty Dog ont les yeux rivés sur Intergalactic, le titre dévoilé pour la première fois en décembre 2024. Mais il semblerait qu'une autre surprise se profile dans l'ombre de l'épopée rétro-futuriste.
Intergalactic ne serait pas le seul projet en développement chez Naughty Dog
La présentation d'Intergalactic: The Heretic Prophet a rassuré autant qu'elle a surpris la communauté vidéoludique. Si son univers est à l'opposé des aventures proposées dans Uncharted ou The Last of Us, le dernier-né de chez Naughty Dog rappelle que le studio travaille d'arrache-pied. En effet, il n'a pas sorti de nouveau titre depuis 2020 et l'arrivée de The Last of Us Part II. 

Intergalactic est le premier jeu confirmé comme étant en développement dans les locaux de Naughty Dog. Toutefois, de nombreuses rumeurs évoquent également un possible The Last of Us III, même si celle-ci reste incertaine. Mais le 27 mars, un célèbre Insider a révélé que la production d'un troisième titre serait d'actualité chez Naughty Dog. 

Trois jeux, dont Intergalactic et un titre inconnu, développés simultanément ?

L'information provient du compte Patreon de l'Insider DanielRPK, alias Daniel Richtman. Dans une publication accessible uniquement aux personnes ayant souscrit un abonnement, il révèle que Naughty Dog travaillerait bien sur un autre projet qu'Intergalactic: The Heretic Prophet. D'après ses informations, il serait réalisé par Shaun Escayg, le Game Director d'Uncharted The Lost Legacy. Mais l'information la plus surprenante est que le développement de ce projet inconnu aurait débuté il y a maintenant 3 ans. 

Naughty_Dog-Logo
Si cette information se vérifie, la question de l'identité de ce nouveau jeu se pose. Dans un entretien datant de janvier 2025, Neil Druckmann (président de Naughty Dog) avait déclaré que le studio en avait fini avec Uncharted. Il y a donc peu de chances pour que ce titre soit une nouvelle aventure de Nathan Drake, à moins qu'un reboot voie le jour. L'hypothèse la plus probable pourrait donc être le développement d'une nouvelle franchise, mais cela reste à confirmer.

Il faudra attendre de nouvelles déclarations de Neil Druckmann ou une présentation officielle lors d'un Showcase pour en apprendre plus sur ce projet mystérieux.
Justine Manchuelle

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