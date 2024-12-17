Indiana Jones et le Cercle Ancien : MàJ 2 du 17 décembre 2024, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 2, déployée le 17 décembre 2024, sur Indiana Jones et le Cercle Ancien.
En ce mercredi 17 décembre 2024, Indiana Jones et le Cercle Ancien
se dote d'une nouvelle mise à jour
. Comme vous vous en doutez, ce patch n'introduit pas de nouveautés sur le jeu d'aventure de Machine Games et de Bethesda mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté
.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2, déployée le 17 décembre 2024, sur Indiana Jones et le Cercle Ancien
.
Patch notes de la mise à jour 2, du 17 décembre 2024, d'Indiana Jones et le Cercle Ancien
Général
- Correctif empêchant l'emplacement de partie d'être signalé comme endommagé ou semblant disparaître, alors qu'aucun problème réel ne s'est produit.
Gameplay
- Résolution d'un problème empêchant parfois les joueurs d'équiper le fouet d'Indy.
- Résolution d'un problème forçant le joueur à garder l'appareil photo d'Indy équipé en permanence.
- Résolution d'un problème provoquant parfois la chute et la perte de l'appareil photo quand les joueurs utilisent l'invite Équipement rapide (« objet clé ») pour équiper leur appareil photo alors qu'ils examinent un autre objet récupérable à côté.
Graphismes
- Correctif pour empêcher une « vision double » permanente à l'écran quand Indy est sur le point de se noyer. Si vous avez déjà rencontré ce problème, recommencez la séquence où Indy est sur le point de se noyer pour résoudre le problème.
- Améliorations supplémentaires pour réduire les saccades causées par la duplication d'images pendant les cinématiques.
Missions et quêtes - attention, cette section contient des spoilers mineurs
- Résolution d'un problème faisant que Gina ne s'approche pas de l'entrée secrète de la salle aux trésors du Vatican, ce qui bloque la mission.
- Résolution d'un problème envoyant parfois Gina crocheter la serrure pour sortir de la salle aux trésors du Vatican dès que vous y entrez, ce qui peut vous faire manquer des informations cruciales pour l'intrigue.
- Résolution d'un problème de collision où un gros trou dans le sol, sur le bord du mur, autour de la ziggourat de Sukhothaï, pouvait engloutir les joueurs.
Correctifs de la version PC
- Résolution de problèmes de performances occasionnels dus à l'activation du NVIDIA DLSS.
- Résolution d'un problème empêchant l'activation correcte de la génération d'images NVIDIA lors de l'utilisation du HDR.
- Résolution de problèmes de performances occasionnels provoqués par le mode Faible latence de NVIDIA lors de son utilisation avec la génération d'images.
- Résolution d'un problème désactivant parfois complètement l'éclairage global avec les cartes graphiques dont la mémoire vidéo est inférieure aux valeurs minimales.
- Résolution d'un problème rendant l'éclairage plus intense dans les espaces intérieurs si vous réglez la qualité du path tracing (ray tracing intégral) sur moyenne ou élevée.
- Problème connu : la génération d'images NVIDIA peut être temporairement désactivée quand le HDR est activé pour la première fois. Pour résoudre ce problème, désactivez, puis réactivez le DLSS. Vous ne devrez le faire qu'une fois.
Correctifs de la version Xbox
- Améliorations de l'éclairage global sur Xbox pour empêcher les zones ombragées de sembler plus illuminées qu'escompté.
Remarques supplémentaires
- Les créateurs de contenu rencontrent peut-être des plantages du jeu en utilisant le logiciel de capture vidéo OBS Studio. La mise à jour d'OBS Studio vers la version 31.0.0 devrait empêcher ces plantages.
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