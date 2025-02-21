Indiana Jones et le Cercle Ancien lance la mise à jour 3, avec le DLSS 4 et de belles améliorations

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 3 d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur toutes les plateformes, apportant de belles choses au jeu d'action.
Un peu plus de deux mois après sa sortie réussie, Indiana Jones et le Cercle Ancien
revient, comme promos, avec une très belle mise à jour. Celle-ci permet notamment d'introduire la fonctionnalité DLSS 4
, qui boostera les FPS et les performances (à condition d'avoir une carte graphique compatible). Pour le reste, de nombreuses améliorations et corrections sont proposées.
Vous pouvez retrouver le patch notes complet de la mise à jour du 20 février d'Indiana Jones et le Cercle Ancien
ci-dessous.
Patch 3 Indiana Jones et le Cercle Ancien
Nouvelles fonctionnalités
NVIDIA DLSS 4
NVIDIA DLSS 4 est désormais pris en charge avec la mise à jour 3. Cette technologie de rendu booste la fréquence d'image et améliore les performances ainsi que la qualité d'image ! - Les joueurs équipés de matériel NVIDIA peuvent utiliser la Multi Frame Generation (x3, x4) grâce au nouveau modèle transformeur. - La reconstruction de rayons augmente la clarté et la stabilité des images utilisant le ray tracing. - Le DLAA et la Super résolution DLSS ont également été mis à jour et utilisent désormais le modèle transformeur. Respectivement, ces options permettent d'améliorer la qualité d'image native et mise à l'échelle.
Éclairage local en ray tracing
Pour les joueurs ayant activé le path tracing, cette mise à jour inclut une nouvelle option relative aux ombres via ray tracing, qui permet d'inclure toutes les sources de lumière. Cela améliore considérablement la qualité des ombres en intérieur. Les joueurs peuvent également conserver leur paramètre d'origine, qui active les ombres via ray tracing pour la lumière du soleil uniquement.
Prise en charge du path tracing (ray tracing complet) pour les cartes graphiques AMD et Intel
Cette mise à jour instaure le path tracing pour les GPU Intel et AMD compatibles. Pour utiliser le path tracing, votre carte graphique doit prendre en charge le ray tracing par GPU et être dotée d'au moins 16 Go de RAM. Veillez à télécharger les pilotes les plus récents de votre carte graphique auprès du fabricant ! Veuillez noter que, pour les lieux riches en végétation, comme Sukhothaï, sélectionner une qualité des animations de la végétation inférieure à "Ultra" peut réduire les potentiels tressaillements des ombres pour toutes les cartes graphiques utilisant le path tracing.
FSR 3.1 et génération d'images
- La mise à jour 3 permet la prise en charge de la mise à l'échelle et la génération d'images d'AMD FSR 3.1.
Intel XESS 1.4
- La mise à jour 3 ajoute également la prise en charge de la mise à l'échelle Intel XESS 1.4.
Améliorations de qualité de vie
- Les kits de réparation peuvent également être utilisés en les sélectionnant directement dans l'inventaire, plutôt qu'en sélectionnant l'arme ou l'outil à réparer.
Correctifs (attention, légers spoilers)
Général
- Résolution d'un problème empêchant les joueurs d'utiliser les échelles, de se faufiler à travers les murs ou de grimper aux lianes à Sukhothaï, notamment lors de la mission "La Perle sacrée".
- Résolution d'un problème empêchant les joueurs de ramasser certaines bouteilles de médicaments dans le Vatican.
- Résolution d'un problème empêchant temporairement le joueur de frapper ou de bloquer s'il avait ramassé un objet en cours de sauvegarde.
- Résolution d'un problème à cause duquel la caméra se bloquait en vue à la troisième personne lorsque le joueur quittait certaines interactions à la troisième personne.
- Résolution d'un problème à cause duquel le joueur et les ennemis pouvaient subir des dégâts en passant une porte après avoir rechargé un point de contrôle.
- Résolution d'un problème à cause duquel les notes persistaient à l'écran après les avoir inspectées.
- Résolution d'un problème à cause duquel le joueur lâchait parfois l'appareil photo ou le briquet en inspectant les objets à vendre.
- Résolution d'un problème faisant disparaître certains objets lorsque le joueur essayait de ramasser des objets en sautant par-dessus des obstacles.
- Résolution d'un problème à cause duquel les objets à inspecter ramassés au moment où un ennemi frappait le joueur étaient perdus.
- Résolution d'un problème entraînant l'affichage décalé du marqueur "Zone interdite" de l'ATH après avoir rechargé un point de contrôle.
- Résolution d'un problème à cause duquel la caméra tremblait en permanence en revenant à Gizeh.
- Résolution d'un problème à cause duquel une balle apparaissait dans le chargeur du Luger même lorsque celui-ci était vide.
- Résolution d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient verser du vin depuis l'appareil photo lors de l'énigme des cinq Saintes Plaies.
- Résolution d'un problème à cause duquel la vue du joueur était penchée après avoir tiré sur Voss avec le fouet.
- Résolution d'un problème à cause duquel les soldats ennemis appuyés à certains objets se mettaient à tournoyer sur eux-mêmes lorsqu'ils étaient alertés par le joueur.
Graphismes
- Résolution de plusieurs problèmes à cause desquels les cinématiques tremblaient ou sautaient en raison d'un taux de rafraîchissement d'animation instable.
- Résolution d'un problème à cause duquel les chutes d'eau n'étaient pas visibles lors de l'effondrement de la ziggourat à Sukhothaï.
- Résolution d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient voir au-delà des limites de la carte au site de fouilles du Vatican.
Missions et quêtes
- Résolution d'un problème empêchant les joueurs de prendre une photo de l'oncle Sunan de retour à Sukhothaï, ou après avoir passé une cinématique entre Sunan et Pailin.
- Résolution d'un problème empêchant de récupérer la note de terrain "Œuf frit" à Sukhothaï ou le fragment d'ostracon à Gizeh après avoir rechargé un point de contrôle.
- Résolution d'un problème empêchant les joueurs de rapporter des fréquences radio aux stations de retour à Sukhothaï (Gina n'étant pas présente).
- Résolution d'un problème empêchant les joueurs de débloquer le succès "Une ombre hors du temps" si des reliques anciennes étaient placées sur les plateaux de l'énigme en Irak (quand le joueur n'avait pas les 50 reliques dans son inventaire, par exemple). Pour les joueurs ayant déjà résolu l'énigme, retourner en Irak permet désormais de déverrouiller le succès.
- Résolution d'un problème à cause duquel l'indicateur de reliques de l'interface ne se mettait pas à jour en récupérant la dernière relique dans "Énigmes ancestrales", donnant l'impression qu'il restait un objet à récupérer. Résolution de plusieurs problèmes à cause desquels aucune description de mission ni aucun marqueur de relique ancienne n'apparaissait sur les cartes de Sukhothaï et du Vatican.
- Résolution d'un problème empêchant les joueurs de récupérer les rouages khmers s'ils modifiaient la difficulté de l'énigme après avoir résolu celle de la porte khmère.
- Résolution d'un problème à cause duquel le joueur pouvait récupérer le recycleur à Sukhothaï avant de devoir parler à Tongdang, empêchant ainsi le joueur d'obtenir l'objectif de mission suivant.
- Résolution d'un problème à cause duquel les notes de terrain pouvaient être suivies alors qu'elles avaient déjà toutes été recueillies.
- Résolution de plusieurs problèmes entraînant l'affichage d'un marqueur de note inutile sous l'environnement de jeu.
- Résolution d'un problème empêchant l'affichage des livres d'aventure sur la carte après avoir récupéré le guide de la ziggourat en Irak.
- Résolution d'un problème à cause duquel les marqueurs de livre d'aptitudes et de guide apparaissaient sur la carte de Sukhothaï avant que les joueurs ne puissent acquérir des guides auprès de Tongdang.
- Résolution d'un problème à cause duquel certains marqueurs de cartes n'apparaissaient que sur la carte locale, et non la carte principale, à la fin du niveau du Vatican.
- Résolution d'un problème à cause duquel les marqueurs des affiches de singes persistaient après les avoir pris en photo à Sukhothaï.
- Résolution d'un problème empêchant certains marqueurs de rouage d'apparaître si les joueurs avaient acheté le plan d'informations après un certain stade à Sukhothaï.
- Résolution d'un problème entraînant la perte de la carte principale de Sukhothaï lorsque le joueur la reposait au lieu de la récupérer après l'avoir examinée.
- Résolution d'un problème empêchant Gina de quitter le Wat Si Sawai si le joueur sortait du temple pendant qu'elle parlait avec Aran.
- Résolution d'un problème empêchant d'ouvrir le tiroir du bureau dans la tente de poker à Gizeh.
- Résolution d'un problème à cause duquel Gina pouvait ouvrir la porte de la grotte en Irak seule, entraînant ainsi la disparition des ennemis à l'intérieur.
- Ajout de répliques supplémentaires pour aider le joueur à comprendre qu'il doit fuir et non pas affronter le nephilim de la séquence de rêve à Sukhothaï.
- Résolution d'un problème empêchant les joueurs d'obtenir la tenue de prêtre auprès d'Antonio s'ils essayaient de la récupérer trop rapidement.
- Résolution d'un problème empêchant les joueurs de remonter à bord du bateau pour s'échapper de l'hôtel à Sukhothaï si la touche d'interaction était enfoncée trop de fois.
- Résolution d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient apparaître dans le sol en revenant à Sukhothaï.
- Résolution d'un problème à cause duquel le dernier objectif d'une mission restait affiché dans l'interface au terme de tous les travaux de terrain et toutes les aventures du niveau.
- Résolution d'un problème à cause duquel la quête "Tout un monde de connaissance" apparaissait terminée lorsque le joueur sortait pour la première fois du Vatican.
- Amélioration de la visibilité des contours de la photo du chat momifié et du disque de gramophone (dans le bureau d'Indy) à Marshall College.
Audio
- Résolution d'un problème à cause duquel Indy répétait une réplique à propos d'un "Yeak dans l'eau" lorsqu'il refaisait surface à Sukhothaï.
- Résolution d'un problème à cause duquel Indy répétait une réplique à propos du butin de Voss à Sukhothaï ("Vous ne soudoierez personne avec ça, Voss.") bien après avoir terminé la mission.
- Résolution d'un problème à cause duquel Gina répétait des répliques concernant l'embuscade ("Ça devient dangereux.") alors que le joueur est dans le bateau. Veuillez noter que, malheureusement, cela ne corrige pas le problème pour les joueurs qui le rencontrent déjà, mais cela l'empêchera de se reproduire à l'avenir.
- Améliorations des transitions musicales entre les phases de combat et d'infiltration pour les rendre plus fluides.
- Ajout d'un son lorsque les ennemis lourds saisis par Indy se libèrent.
- Augmentation du volume des mitrailleuses montées ennemies lors de la fusillade dans l'hôtel, à Sukhothaï.
- Correction du type de son utilisé lorsque le joueur marche sur le bateau près du camp de Forrestal, au Pérou.
- Correction des bruits d'effort d'Annika Lund lorsqu'elle escalade des objets à Sukhothaï.
- Mise à jour des bruits d'effort d'Indy lorsqu'il glisse.
- Ajout de sons lorsqu'Indy pousse la statue de dragon à la Fontaine du sacrement.
- Résolution d'un problème à cause duquel Indy répétait la même réplique en VO lorsqu'il récupérait la recette dans la Tour des Borgia.
- Résolution de plusieurs problèmes à cause desquels des sons environnementaux disparaissaient ou étaient incorrects à plusieurs endroits au Vatican et à Sukhothaï.
- Résolution d'un problème à cause duquel les réactions vocales aux fléchettes au Pérou coupaient prématurément.
- Ajout de répliques lorsque le joueur photographie le pont des égouts et l'entrée de la grande tour au Vatican.
- Résolution d'un problème à cause duquel Indy répétait ses répliques en retournant parler à Aran ou lorsque l'interaction était interrompue avec le moulin à prières à Sukhothaï.
- La musique lors de la séquence de chargement du jeu est maintenant réglable avec le paramètre de volume global.
Stabilité
- Résolution d'un blocage survenant lorsque le joueur passait les crédits à la fin du jeu, peu de temps après avoir chargé une sauvegarde.
- Résolution de plusieurs plantages survenant selon des circonstances spécifiques dans les situations suivantes :
- lors de l'écrasement d'une partie sauvegardée,
- en ramassant ou en interagissant avec des objets,
- lors de la mise à jour des indices quand Indy utilise l'appareil photo,
- après la mise à jour de la configuration manette et lorsque le joueur se rendait dans un nouveau lieu,
- en inspectant le journal de Laura dans le bureau de Voss, à Gizeh,
- sous certaines configurations de l'interface.
Correctifs de la version PC
- Résolution d'un problème à cause duquel le jeu plantait au démarrage avec certaines cartes graphiques.
- Résolutions de nombreux problèmes et améliorations des éclairages environnementaux pour un rendu plus naturel lorsque le path tracing est activé.
- Résolution de problèmes de fréquence d'images occasionnels provoqués par le mode Faible latence de NVIDIA.
- Résolution d'un problème à cause duquel la génération d'image NVIDIA se désactivait lors de l'activation du mode HDR.
- Résolution d'un problème empêchant le chargement des sauvegardes du Cloud Xbox sur la version Steam du jeu.
- Résolution d'un problème à cause duquel le jeu ne se modélisait pas correctement si DLSS était utilisé avec une résolution de 3440 x 1440 sur un écran large.
- Résolution d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient être bloqués en ouvrant et en fermant le Game Bar.
- Résolution d'un problème à cause duquel les cheveux d'Indy disparaissaient dans les reflets lors de l'utilisation du path tracing.
- Résolution de plusieurs problèmes de fuite de lumière dans les lieux souterrains à Gizeh quand le path tracing est activé.
Correctifs de la version Xbox
- Résolution d'un problème à cause duquel certaines lampes/sources de lumière s'éteignaient selon l'angle de la caméra.
Localisation
- Nombreuses corrections et mises à jour des textes de menu et sous-titres dans toutes les langues.
- Diverses corrections du doublage dans plusieurs langues.
- Correction de certaines erreurs d'inscriptions sur la tablette de pierre à Gizeh et à Marshall College.
- Correction de certaines erreurs sur des panneaux de rues et de boutiques à Shanghai.
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