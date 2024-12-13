Indiana Jones et le Cercle Ancien : Harrison Ford salue Troy Baker pour son interprétation d'Indiana Jones

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 décembre 2024 à 16h06
Si nous avons la chance d'avoir la voix française officielle d'Indiana Jones avec Richard Darbois, la version anglophone est assurée par Troy Baker. Et celle-ci a été validée par Harrison Ford en personne.
Indiana Jones et le Cercle Ancien : Harrison Ford salue Troy Baker pour son interprétation d'Indiana Jones
Lors des Game Awards de cette année, une scène mémorable a eu lieu lorsque Harrison Ford est apparu sur scène, au côté de Troy Baker et Todd Howard, invités pour remettre un prix (celui de la meilleure performance). L'acteur mondialement connu a félicité Troy Baker pour son interprétation du légendaire archéologue dans Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Et le moins que nous puissions dire est que Harrison Ford s'est montré élogieux à l'égard de Troy Baker.

Troy Baker validé par Harrison Ford

Tandis que le prix de la meilleure interprétation a été remis à Melina Juergens pour Hellblade 2, sans grande surprise, tant sa performance est bluffante, comme pour le premier épisode d'ailleurs, Troy Baker a reçu quelques belles louanges de la part du « vrai » Indiana Jones, non sans humour.
Je pense que ce gars a fait un travail formidable. Si j'avais su qu'il était si bon, je l'aurais fait moi-même !
Il faut dire que Troy Baker, connu pour sa polyvalence vocale, a impressionné en capturant à la fois la voix distinctive de Harrison Ford et l'essence du personnage : son charisme, son humour et sa profondeur émotionnelle. D'ailleurs, si le jeu était sorti un peu plus tôt, il aurait probablement figuré parmi les finalistes pour le prix de la meilleure performance.
Une confirmation pour Troy Baker qui enchaîne les rôles de qualité, dans lesquels il est toujours félicité, à l'instar de Joel Miller (The Last of Us), Sam Drake (Uncharted) ou encore Higgs dans Death Stranding pour ne citer qu'eux.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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