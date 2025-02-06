Indiana Jones et le Cercle Ancien : Harrison Ford a été impressionné par une chose

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 février 2025 à 17h35
Malgré l'absence du célèbre acteur au doublage, Harrison Ford a récemment confié que l'IA était inutile pour rendre incroyable Indiana Jones et le Cercle ancien.
Indiana Jones et le Cercle Ancien : Harrison Ford a été impressionné par une chose
Pour les plus fervents admirateurs de la saga cinématographique, Indiana Jones et le Cercle ancien est un jeu à double tranchant. D'un côté, le titre propose une aventure inédite prenant place entre les événements du premier et du troisième opus de la saga. De l'autre, il n'est pas vraiment perçu comme une véritable aventure de l'archéologue car Harrison Ford n'a pas prêté sa voix à Indy.

Cependant, les défenseurs d'Harrison Ford vont être surpris. En effet, l'acteur a fait une déclaration étonnante sur le titre, et plus particulièrement sur la prestation de celui qui a repris son rôle.

Troy Baker est un Indiana Jones « brillant » d'après Harrison Ford

Dans la version originale d'Indiana Jones et le Cercle ancien, l'archéologue est doublé par Troy Baker. Ce comédien de doublage est notamment connu pour avoir incarné Joel dans les jeux The Last of Us, Pagan Min dans les jeux Far Cry ainsi que Batman dans plusieurs titres. Récemment, il a ajouté le rôle d'Indiana Jones à son CV, même si les joueurs étaient nombreux à redouter ce rôle.

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À ce sujet, Harrison Ford a déclaré dans un entretien accordé au Wall Street Journal que la performance de Troy Baker était « brillante » et qu'il avait fait « un excellent travail ». Si cette simple déclaration peut suffire à combler les passionnés de la franchise, elle est complétée par un autre point que l'acteur a tenu à souligner. En effet, il rappelle que malgré l'essor de l'intelligence artificielle, il existe des alternatives et que les machines ne sont pas forcément capables de recréer ce qui fait l'essence même d'un personnage.

« Vous n'avez pas besoin d'intelligence artificielle pour voler mon âme. On peut déjà le faire pour quelques centimes avec de bonnes idées et du talent. » Même s'il va continuer d'incarner le plus célèbre des archéologues du cinéma, la relève semble assurée, au moins sur le plan vocal.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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