La communauté se demande si Indiana Jones et le Cercle Ancien est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Catégorisé comme un jeu d'action-aventure, Indiana Jones et le Cercle Ancien
, qui est développé par Machine Games et édité par Bethesda, débarque au début du mois de décembre 2024. De nombreux joueurs et joueuses comptent se lancer dans cette nouvelle aventure vidéoludique. D'ailleurs, certains d'entre eux se questionnent sur un point précis et se demandent, ainsi, si Indiana Jones et le Cercle Ancien est multijoueur et/ou coopératif
.
Indiana Jones et le Cercle Ancien est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Malheureusement, la réponse est négative : Indiana Jones et le Cercle Ancien ne possède pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération
. Ainsi, le titre de Machine Games et de Bethesda offre une expérience 100 % solo. D'ailleurs, sur la page Steam du soft, cela est indiqué via la mention « Solo », située dans un encart placé dans une colonne à droite, mais aussi dans la description :
Découvrez l'un des plus grands mystères de l'Histoire dans une aventure solo à la première personne. Nous sommes en 1937. Des forces sinistres parcourent le globe pour trouver le secret d'un pouvoir ancestral lié au Cercle Ancien. Une seule personne peut les arrêter : Indiana Jones.
Comme précisé, Indiana Jones et le Cercle Ancien
est en vue à la première personne. Sur le titre, nous sommes amenés à parcourir le monde aux côtés du célèbre archéologue Indy afin de « découvrir le secret d'un des plus grands mystères de tous les temps
». Le protagoniste est, notamment, équipé de son fameux fouet, qui lui permet d'attaquer les ennemis mais aussi de se déplacer dans les environnements. Infiltration, combat et énigmes sont ainsi au cœur de l'expérience Indiana Jones et le Cercle Ancien
.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien
arrive sur Xbox Series ainsi que sur PC. Dès le jour de sa sortie, le titre de Machine Games et Bethesda intégrera le catalogue du Game Pass. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander pour obtenir différents bonus
. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose également, avec une petite réduction :
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