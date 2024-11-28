De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent si Indiana Jones et le Cercle Ancien est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Annoncé pour la toute première fois en janvier 2021, Indiana Jones et le Cercle Ancien
est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. Développé par Machine Games et édité par Bethesda, le titre doit débarquer au début du mois de décembre 2024 sur PC ainsi que sur Xbox Series. Les joueurs et les joueuses se demandent, d'ailleurs, si le soft est présent ou non dans le Game Pass
. Ces derniers désirent, en effet, savoir si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant ou bien s'il est nécessaire de passer par la case achat.
Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée d'Indiana Jones et le Cercle Ancien dans le Game Pass
.
Indiana Jones et le Cercle Ancien est-il dans le Game Pass ?
La communauté sera, à coup sûr, ravie d'apprendre que la réponse est oui : Indiana Jones et le Cercle Ancien figure dans le Game Pass
, et ce, depuis sa sortie, qui date du 9 décembre 2024. À la fin du mois de novembre de cette année, cette information a notamment été rappelée via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, qui est accompagnée d'une courte vidéo. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au Game Pass
peuvent découvrir Indiana Jones et le Cercle Ancien
, sans surcoût.
Rappelons, pour conclure, qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien
arrive sur PC et Xbox Series. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander pour obtenir différents bonus
. Selon les informations connues, une version PS5 est prévue. Toutefois, il faudra patienter quelques mois supplémentaires puisqu'Indiana Jones et le Cercle Ancien
sortira au cours du printemps 2025 sur la dernière console de PlayStation.
Si vous ne possédez pas d'abonnement au Game Pass
mais que vous souhaitez coûte que coûte parcourir le jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Indiana Jones et le Cercle Ancien
sur PC, et ce, selon différentes éditions :
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- Édition Standard → 52,39 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
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