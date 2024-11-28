Indiana Jones et le Cercle Ancien est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 novembre 2024 à 15h30
De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent si Indiana Jones et le Cercle Ancien est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Indiana Jones et le Cercle Ancien est-il dans le Game Pass ?
Annoncé pour la toute première fois en janvier 2021, Indiana Jones et le Cercle Ancien est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. Développé par Machine Games et édité par Bethesda, le titre doit débarquer au début du mois de décembre 2024 sur PC ainsi que sur Xbox Series. Les joueurs et les joueuses se demandent, d'ailleurs, si le soft est présent ou non dans le Game Pass. Ces derniers désirent, en effet, savoir si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant ou bien s'il est nécessaire de passer par la case achat.

Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée d'Indiana Jones et le Cercle Ancien dans le Game Pass.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est-il dans le Game Pass ? 

La communauté sera, à coup sûr, ravie d'apprendre que la réponse est oui : Indiana Jones et le Cercle Ancien figure dans le Game Pass, et ce, depuis sa sortie, qui date du 9 décembre 2024. À la fin du mois de novembre de cette année, cette information a notamment été rappelée via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, qui est accompagnée d'une courte vidéo. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au Game Pass peuvent découvrir Indiana Jones et le Cercle Ancien, sans surcoût.
Rappelons, pour conclure, qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive sur PC et Xbox Series. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander pour obtenir différents bonus. Selon les informations connues, une version PS5 est prévue. Toutefois, il faudra patienter quelques mois supplémentaires puisqu'Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira au cours du printemps 2025 sur la dernière console de PlayStation.
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Miniature vidéo

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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