Indiana Jones de retour sur PlayStation après 15 ans : date, éditions et bonus fuitent avant l'annonce officielle

Indiana Jones revient enfin sur PlayStation avec Indiana Jones et le Cercle Ancien. Des détails inédits sur le portage PS5 viennent de fuiter, dévoilant la date de révélation, les éditions prévues et des bonus de précommande très attendus.

Une révélation officielle prévue dès le 24 mars

🚨 TOMORROW 🚨



Indiana Jones and the Great Circle on PS5 will be announced on March 24th



Here is an exclusive look on its Box Arts



More details in the Original Story below pic.twitter.com/WmRpK3UXIa — billbil-kun (@billbil_kun) March 23, 2025

Deux éditions physiques déjà en fuite

Bonus de précommande et accès anticipé réduits sur PS5

Indiana Jones, un retour très attendu sur consoles PlayStation

Rendez-vous fixé au 24 mars

D'après une récente annonce de l'insider réputé, la version PS5 d'sera officiellement présentée le. Développé par MachineGames (filiale de ZeniMax Media), ce titre est initialement sorti sur PC et Xbox Series X/S en décembre 2024.Microsoft avait annoncé dès août 2024 l'arrivée prochaine du jeu sur PS5, prévue pour le printemps 2025, mais sans fournir davantage de précisions. Selon les informations fournies par Billbil-kun, les précommandes seraient ouvertes dès le jour de l'annonce, confirmant ainsi une sortie imminente, potentiellement fixée auLa fuite révèle également les visuels présumés des éditions physiques du jeu sur PS5, qui devraient comprendre : UneUneCes images, dont l'apparence officielle semble crédible, suggèrent fortement une sortie physique simultanée à la version digitale, bien que ce point n'ait pas encore été officiellement confirmé par Microsoft ou MachineGames.Toutefois, à l'image des versions Xbox, les disques Blu-ray PS5 pourraient ne contenir qu'un logiciel DRM, imposant aux joueurs un téléchargement additionnel d'environavant de pouvoir démarrer l'aventure.Par ailleurs, les bonus de précommande destinés aux joueurs PlayStation ont également été révélés. Les futurs acheteurs bénéficieront du très convoité «», incluant notamment une tenue de voyage et un fouet exclusif, des contenus similaires à ceux offerts aux joueurs PC et Xbox.Cependant, une légère différence existe concernant l'accès anticipé : alors que les joueurs Xbox et PC avaient pu accéder au jeu jusqu'à trois jours en avance grâce à l'Édition Premium, cette période sera réduite à deux jours pour les joueurs PS5.Ce portage marque un véritable événement pour les joueurs PlayStation, puisqu'il s'agit du premier jeu Indiana Jones à sortir sur une console Sony depuiset, tous deux sortis en 2009. Plus de quinze ans après, les attentes des fans sont énormes, et le retour de l'aventurier le plus célèbre du cinéma pourrait bien être l'une des sorties les plus marquantes de l'année sur PS5.La confirmation officielle étant imminente, rendez-vous dès demain, lepour découvrir en détail cette annonce et lancer les précommandes. Cette fuite massive promet déjà de rendre le retour d'Indiana Jones sur PlayStation particulièrement attendu.