Indiana Jones de retour sur PlayStation après 15 ans : date, éditions et bonus fuitent avant l'annonce officielle

Indiana Jones revient enfin sur PlayStation avec Indiana Jones et le Cercle Ancien. Des détails inédits sur le portage PS5 viennent de fuiter, dévoilant la date de révélation, les éditions prévues et des bonus de précommande très attendus.
Une révélation officielle prévue dès le 24 mars
D'après une récente annonce de l'insider réputé Billbil-kun
, la version PS5 d'Indiana Jones and the Great Circle
sera officiellement présentée le lundi 24 mars 2025
. Développé par MachineGames (filiale de ZeniMax Media), ce titre est initialement sorti sur PC et Xbox Series X/S en décembre 2024.
Microsoft avait annoncé dès août 2024 l'arrivée prochaine du jeu sur PS5, prévue pour le printemps 2025, mais sans fournir davantage de précisions. Selon les informations fournies par Billbil-kun, les précommandes seraient ouvertes dès le jour de l'annonce, confirmant ainsi une sortie imminente, potentiellement fixée au 17 avril prochain
.
Deux éditions physiques déjà en fuite
La fuite révèle également les visuels présumés des éditions physiques du jeu sur PS5, qui devraient comprendre : Une Édition Standard
Une Édition Premium
Ces images, dont l'apparence officielle semble crédible, suggèrent fortement une sortie physique simultanée à la version digitale, bien que ce point n'ait pas encore été officiellement confirmé par Microsoft ou MachineGames.
Toutefois, à l'image des versions Xbox, les disques Blu-ray PS5 pourraient ne contenir qu'un logiciel DRM, imposant aux joueurs un téléchargement additionnel d'environ 131 Go
avant de pouvoir démarrer l'aventure.
Bonus de précommande et accès anticipé réduits sur PS5
Par ailleurs, les bonus de précommande destinés aux joueurs PlayStation ont également été révélés. Les futurs acheteurs bénéficieront du très convoité « Pack La Dernière Croisade
», incluant notamment une tenue de voyage et un fouet exclusif, des contenus similaires à ceux offerts aux joueurs PC et Xbox.
Cependant, une légère différence existe concernant l'accès anticipé : alors que les joueurs Xbox et PC avaient pu accéder au jeu jusqu'à trois jours en avance grâce à l'Édition Premium, cette période sera réduite à deux jours pour les joueurs PS5.
Indiana Jones, un retour très attendu sur consoles PlayStation
Ce portage marque un véritable événement pour les joueurs PlayStation, puisqu'il s'agit du premier jeu Indiana Jones à sortir sur une console Sony depuis Indiana Jones et le Sceptre des rois
et LEGO Indiana Jones 2 : L'aventure continue
, tous deux sortis en 2009. Plus de quinze ans après, les attentes des fans sont énormes, et le retour de l'aventurier le plus célèbre du cinéma pourrait bien être l'une des sorties les plus marquantes de l'année sur PS5.
Rendez-vous fixé au 24 mars
La confirmation officielle étant imminente, rendez-vous dès demain, le 24 mars
pour découvrir en détail cette annonce et lancer les précommandes. Cette fuite massive promet déjà de rendre le retour d'Indiana Jones sur PlayStation particulièrement attendu.
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