Icarus, le jeu de survie du créateur de DayZ, se dote d'une date de sortie sur console

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 janvier 2026 à 11h36
Le jeu de survie extraterrestre de Dean Hall quitte enfin l'exclusivité PC. GRIP Studios annonce la date de sortie d'Icarus sur PS5 et Xbox Series, incluant directement l'extension majeure New Frontiers. Préparez vos combinaisons, le compte à rebours est lancé pour février 2026.
Icarus, le jeu de survie du créateur de DayZ, se dote d'une date de sortie sur console
L'attente touche à sa fin pour les amateurs de survie sur console. Après avoir mis à l'épreuve les joueurs PC, le titre ambitieux du studio Rocketwerkz s'apprête à atterrir dans nos salons. GRIP Studios, qui s'occupe du portage, a officialisé la nouvelle, Icarus: Console Edition sera disponible le 26 février 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series. Cette sortie ne se contente pas d'un simple portage, puisqu'elle promet une expérience enrichie dès le premier jour.

Une édition complète taillée pour l'exploration

Nous savions déjà qu'Icarus allait débarquer sur cette plateforme, après l'annonce faite en octobre dernier. Les joueurs console n'auront pas à patienter pour découvrir tout le potentiel du titre, étant donné que cette édition inclut d'emblée le jeu de base ainsi que l'extension majeure Nouvelles Frontières. Cela représente un terrain de jeu colossal de 128 km², combinant les zones d'origine et la région alien de Prometheus.

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Cette zone, non terraformée et particulièrement hostile, ajoute trois nouveaux biomes mortels et une faune mutante qui mettra vos nerfs à rude épreuve. L'objectif reste le même, extraire des ressources exotiques et survivre à tout prix

La coopération au cœur de l'expérience

Fidèle à la vision de Dean Hall, créateur célèbre pour son travail sur DayZ, Icarus mise énormément sur la coopération. Jusqu'à quatre joueurs peuvent former une escouade pour affronter les dangers de la planète. La gestion des ressources, la construction d'abris et la fabrication d'outils sophistiqués seront vitales pour ne pas succomber aux tempêtes ou aux prédateurs.

L'extension Nouvelles Frontières apporte également une dimension narrative plus poussée avec six missions scénarisées qui dévoilent les secrets enfouis de la planète. Avec plus de 100 nouveaux objets à fabriquer et 30 éléments d'atelier supplémentaires, la progression promet d'être dense et gratifiante pour les groupes d'explorateurs les plus organisés. De nombreuses heures de jeu vous attendent.

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Pour célébrer l'ouverture des précommandes, les développeurs mettent l'accent sur une fonctionnalité appréciée : la domestication. Les joueurs qui réserveront leur exemplaire recevront le DLC Pet Companion Pack. Ce bonus offre une sélection de 11 animaux familiers, allant du berger allemand au cheval brun, en passant par diverses races de chats.

Loin d'être purement cosmétiques, ces animaux jouent un rôle crucial dans le gameplay. Une fois apprivoisées, ces créatures transplantées de la Terre offrent divers bonus passifs, comme une régénération de santé accrue ou une consommation d'oxygène réduite. Il faudra cependant veiller à leurs besoins en nourriture et en eau, ajoutant une couche de gestion supplémentaire à votre lutte pour la survie.

Avec cette sortie calée au 26 février 2026, Icarus: Console Edition espère séduire un nouveau public, avide de défis PvE exigeants. Restez également connecté, une interview avec Dean Hall, développeur du jeu, arrivera très vite sur GAMEWAVE.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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