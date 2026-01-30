Icarus, le jeu de survie du créateur de DayZ, se dote d'une date de sortie sur console

Le jeu de survie extraterrestre de Dean Hall quitte enfin l'exclusivité PC. GRIP Studios annonce la date de sortie d'Icarus sur PS5 et Xbox Series, incluant directement l'extension majeure New Frontiers. Préparez vos combinaisons, le compte à rebours est lancé pour février 2026.

Une édition complète taillée pour l'exploration

La coopération au cœur de l'expérience











L'attente touche à sa fin pour les amateurs de survie sur console. Après avoir mis à l'épreuve les joueurs PC, le titre ambitieux du studio Rocketwerkz s'apprête à atterrir dans nos salons. GRIP Studios, qui s'occupe du portage, a officialisé la nouvelle,. Cette sortie ne se contente pas d'un simple portage, puisqu'elle promet une expérience enrichie dès le premier jour.Nous savions déjà qu'allait débarquer sur cette plateforme, après l'annonce faite en octobre dernier. Les joueurs console n'auront pas à patienter pour découvrir tout le potentiel du titre, étant donné que cette édition inclut d'emblée le jeu de base ainsi que l'extension majeure Nouvelles Frontières. Cela représente un terrain de jeu colossal de 128 km², combinant les zones d'origine et la région alien de Prometheus.Cette zone, non terraformée et particulièrement hostile, ajoute trois nouveaux biomes mortels et une faune mutante qui mettra vos nerfs à rude épreuve. L'objectif reste le même,Fidèle à la vision de Dean Hall, créateur célèbre pour son travail sur DayZ,. Jusqu'à quatre joueurs peuvent former une escouade pour affronter les dangers de la planète. La gestion des ressources, la construction d'abris et la fabrication d'outils sophistiqués seront vitales pour ne pas succomber aux tempêtes ou aux prédateurs.L'extension Nouvelles Frontières apporte également une dimension narrative plus poussée avec six missions scénarisées qui dévoilent les secrets enfouis de la planète. Avec plus de 100 nouveaux objets à fabriquer et 30 éléments d'atelier supplémentaires, la progression promet d'être dense et gratifiante pour les groupes d'explorateurs les plus organisés. De nombreuses heures de jeu vous attendent.Pour célébrer l'ouverture des précommandes, les développeurs mettent l'accent sur une fonctionnalité appréciée : la domestication.. Ce bonus offre une sélection de 11 animaux familiers, allant du berger allemand au cheval brun, en passant par diverses races de chats.Loin d'être purement cosmétiques,. Une fois apprivoisées, ces créatures transplantées de la Terre offrent divers bonus passifs, comme une régénération de santé accrue ou une consommation d'oxygène réduite. Il faudra cependant veiller à leurs besoins en nourriture et en eau, ajoutant une couche de gestion supplémentaire à votre lutte pour la survie.. Restez également connecté, une interview avec Dean Hall, développeur du jeu, arrivera très vite sur GAMEWAVE.