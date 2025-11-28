Le créateur de DayZ revient aux sources de la survie avec une mise à jour majeure pour Icarus

L'attente fut longue pour les fans du jeu de survie de Dean Hall. Après un silence pesant, RocketWerkz dévoile enfin les contours de Dangerous Horizons. Cette extension massive promet de transformer l'expérience avec une nouvelle carte, l'or noir et des technologies inédites.
L'univers des jeux de survie est une arène impitoyable où les géants comme Ark, Rust ou Valheim accaparent souvent toute la lumière médiatique. Pourtant, Icarus
continue de tracer sa route singulière. Visuellement époustouflant et doté d'une communauté fidèle, le titre chapeauté par Dean Hall, le père du célèbre DayZ, restait étrangement discret concernant son avenir. La pièce manquante du puzzle se nommait Dangerous Horizons
, une extension promise pour 2024 mais qui brillait par son absence. Le silence est enfin rompu, et RocketWerkz semble prêt à passer à la vitesse supérieure.
Une extension qui change la donne pour les prospecteurs
Si quelques indices avaient été disséminés dans les notes de patch récentes, le studio néo-zélandais gardait jalousement ses secrets. Dangerous Horizons représente le dernier volet d'un triptyque d'extensions majeures
, succédant à First Cohort et New Frontier. Alors que le calendrier initial de 2024 semble désormais caduc, les développeurs affirment avoir travaillé d'arrache-pied en coulisses.
Un travail de l'ombre qui commence à porter ses fruits avec la diffusion d'une bande-annonce en prises de vues réelles intitulée Critical Mass, suivie d'un billet de blog détaillant le contenu gargantuesque à venir
.
Dangerous Horizons emmène les prospecteurs dans une toute nouvelle région sur Icarus : Elysium, une carte inédite remplie de défis uniques. L'extension introduit une trame narrative complète, le très attendu niveau technologique 5, de nouveaux biomes, des boss, des armures, du pétrole, des créatures, des montures, des radiations, des outils et même une arme de poing laser. Il n'est pas exagéré de dire que cela pourrait être notre plus grande extension à ce jour.
Cette déclaration a de quoi raviver la flamme des joueurs les plus lassés. Les premières images d'Elysium dépeignent une région désertique, sombre et austère, contrastant avec les environnements précédents
. Mais c'est ce qui se cache sous le sable qui risque de modifier profondément le gameplay.
L'or noir et la technologie de pointe au cœur du gameplay
L'ajout du pétrole comme ressource exploitable promet de transformer la dynamique de jeu. Les visuels partagés montrent des stations de pompage et des raffineries entourées de geysers d'or noir, suggérant des missions d'extraction à haut risque. On imagine déjà les joueurs devoir sécuriser des champs pétrolifères tout en repoussant la faune locale, apportant une touche industrielle et stratégique bienvenue. De plus, l'arrivée du « Tech Tier 5
» et de l'arme de poing laser indique une montée en puissance significative de l'arsenal, offrant de nouveaux jouets pour dompter cet environnement hostile.
Une politique généreuse, mais une date toujours floue
RocketWerkz confirme également le maintien de sa politique commerciale favorable aux groupes d'amis : seul l'hôte de la session devra posséder le DLC pour que tous les autres joueurs puissent en profiter
. Une initiative louable qui facilite grandement l'accès au nouveau contenu pour les escouades de prospecteurs. Le studio promet de distiller davantage d'informations via des livestreams et des mises à jour hebdomadaires, signifiant que le développement entre dans sa phase finale.
Cependant, une ombre demeure au tableau : l'absence totale de date de sortie précise
. Si le terme « bientôt
» est martelé, le calendrier reste nébuleux. Il est légitime de se demander si le lancement de Dangerous Horizons ne sera pas synchronisé avec l'arrivée de la version console d'Icarus
, actuellement prévue pour le début de l'année 2026. Une telle attente serait une épreuve pour la communauté PC, mais assurerait un lancement simultané retentissant sur toutes les plateformes.
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