Icarus serait déjà jouable, Dean Hall veut rassurer la communauté

Dean Hall, connu pour avoir participé à la création de DayZ, a récemment présenté son nouveau projet de survie : Icarus. Cependant, ce dernier tient à rassurer la communauté en indiquant avoir appris de ses erreurs.

Nous sommes très confiants quant à notre situation actuelle. Nous pouvons y jouer. Nos tests de jeu ont été fantastiques, et je pense que c'est vraiment représentatif non seulement de ma croissance, mais aussi de la force de l'équipe que nous avons mise derrière.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lorsque nous évoquons le nom de, les joueurs ne restent pas insensibles et pour cause, il est pour certains le responsable du chemin sinueux qu'a emprunté DayZ et de la non-correction de ses nombreux problèmes. Pire encore, il a, en 2015, annoncé un jeu se nommant Ion qui n'a jamais plus donné de nouvelle et a été abandonné très rapidement. De ce fait,. Rassurez-vous, cela ne devrait pas être le cas avec, son nouveau jeu de survie annoncé il y a peu.Lors d'une interview accordée à nos confrères de PC Gamer , ce qui n'était pas forcément le cas chez Bohemia Interactive. Si l'une des raisons pour lesquelles DayZ a pris du retard dans son développement est son moteur, qui ne lui convenait pas, Dean Hall explique que le moteur pour Icarus « est conçu pour lui, en respectant les contraintes technologiques, et en s'assurant que chaque étape de la réalisation de choses qui ont déjà été faites a été faite, et en les assemblant de manière unique ».Pour terminer, le Néo-Zélandais affirme que la bande-annonce du jeu Ion, abandonné par Rocketwerkz, était faite en images de synthèse,De nouvelles informations seront prochainement données pour, qui est un jeu de survie coopératif dans lequel le joueur doit explorer une planète inconnue dans le but de récolter différentes ressources.