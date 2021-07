Icarus reporte sa sortie à novembre

28-29 août → Seulement dans le biome de la forêt. Tempête désactivée.

11-12 septembre → Seulement dans le biome de la forêt. Tempête activée.

25-26 septembre → Seulement dans le biome arctique. Présence d'animaux et du blizzard.

9-12 octobre → Seulement dans le biome du désert. Présence d'animaux et du blizzard.

23-24 octobre → Activation des missions de factions.

6-7 novembre → Week-end qui célébrera la communauté, avec des cadeaux et événements spéciaux.

RocketWerkz, en charge de son développement, a annoncé la mauvaise nouvelle ce 30 juillet en expliquant que le studio avait encore besoin de temps pour créer ce qu'ils avaient envie de nous proposer avec Icarus. « Nous avons suivi de près l'état de nos builds de développement et nous avons décidé de donner plus d'amour à Icarus en retardant le jeu », sans aucune autre précision. Néanmoins, la bonne nouvelle pour les futurs joueurs d'Icarus est que plusieurs bêtas seront organisées, plongeant les joueurs dans des biomes précis. La communauté pourra prendre en main les bases du jeu, dans une version beaucoup plus simplifiée (parfois). Voici le programme de ces bêtas :

Pour le moment, seuls les joueurs ayant précommandé Icarus (précommandes disponibles via Steam, ici) sont assurés d'y participer. Mais il se peut que RocketWerkz ouvre ses portes à d'autres joueurs, dans le but d'en séduire un peu plus en vue de sa sortie. Aucune nouvelle date de sortie n'a été donnée, mais Icarus n'arrivera pas avant le 7 novembre 2021, date de la dernière bêta.