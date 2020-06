Icarus, le prochain jeu coop de Dean Hall (DayZ) annoncé pour 2021

Dean Hall vient d'annoncer l'un de ses nouveaux projets, Icarus, lequel permettra notamment d'explorer et de survire sur une planète inconnue.

Ce que nous essayons vraiment de faire, c'est de capturer ce sentiment et ensuite construire un jeu où vous pouvez faire cela sur une longue période de temps. Donc, c'était vraiment un retour aux racines de ce qu'est un jeu de survie et de ce qui rend ces moments que vous obtenez vraiment intense et émotionnel.

Développé par le studio néo-zélandais Rocketwerkz,, qui travaille également sur Living Dark . Dans ce dernier, le joueur arrive sur une planète inconnue qu'il devra explorer afin de trouver de multiples ressources pour survivre et construire.L'une des particularités du jeu est de remplir des contrats, allant de 30 minutes à 48 heures, lesquels demandent, entre autres, de collecter certains types de ressources. Si vous ne parvenez pas à rejoindre votre vaisseau à temps à la fin du contrat, ce dernier s'envolera et vous laissera, seul, sur cette planète. Si tel est le cas, votre personnage finira par mourir, et votre progression entière sera perdue. Vous devrez alors créer un nouveau personnage et tout recommencer.Tous les matériaux récoltés pourront servir à améliorer votre vaisseau ou débloquer de nouvelles technologies, même si les choses seront bien plus compliquées qu'il n'y paraît, puisque Dean Hall a expliqué que tout ne pourra pas être emmené sur votre vaisseau., promettant un « retour aux racines ».Qui plus est, contrairement à DayZ et à de nombreux autres jeux de survie. Aucune date de sortie n'a pour le moment été donnée, mais ce dernier est attendu en 2021 sur PC.