Icarus, le nouveau jeu de Dean Hall (DayZ), partage sa date de sortie

En juin 2020, nous découvrions, le projet du papa de DayZ , Dean Hall. Un an plus tard, jour pour jour, nous avons eu le droit à une nouvelle vidéo, montrant un peu plus ce monde dangereux, mais joli, laquelle permet également d'avoir une date de sortie. Living Dark , l'autre projet de, est cependant resté silencieux, encore une fois.Ainsi, nous pourrons découvrir ce nouveau monde ouvert, explorable en solo ou en coopération jusqu'à 8 joueurs,. Ici, le joueur est plongé sur une planète hostile qui possède cependant moult ressources, permettant de récolter et fabriquer tout un tas de choses essentielles pour la survie. Toutefois, nous ne nous trouvons pas toujours sur Icarus, laquelle est victime d'événements mortels pour quiconque n'arrive pas à rejoindre la station en orbite à temps.Icarus se joue en session et vous avez, lors de chaque arrivée sur la planète,. Si vous ne parvenez pas à rejoindre à temps votre nacelle pour rejoindre la station, toute votre progression sera perdue et vous devrez alors tout recommencer. La carte, composée de plusieurs biomes divers et variés, possède une taille de 64 km², dans laquelle vous trouverez de nombreuses ressources pour parvenir à vos fins, puisque tout est exploitable.Le premier chapitre d'Icarus, qui arrive donc le 12 août sur Steam , se concentrera sur le destin de la première cohorte, les premiers à avoir foulé la planète et ayant un permis d'exploitation minière. De ce fait, nous devrions bénéficier au fil du temps de nouveaux arcs narratifs (au moins deux sont prévus). Malheureusement, contrairement à ce qui avait été indiqué il y a quelque temps,