Icarus, le jeu de survie du créateur de DayZ, arrive sur PS5 et Xbox Series

Quatre ans après sa sortie sur PC, le jeu de survie de Dean Hall prépare son atterrissage sur consoles. Icarus s'offrira une version complète et améliorée sur PS5 et Xbox Series, mais sans compatibilité cross-play.

Un portage ambitieux signé GRIP Studios

Nous sommes tombés amoureux de ce que RocketWerkz et Dean avaient créé avec Icarus sur PC. Son univers extraterrestre hostile, associé à une expertise de survie sans compromis, en fait une expérience unique que nous n'avons pas pu lâcher.



- Jakub Mikyska, CEO, GRIP Digital.

Une version complète avec l'extension New Frontiers

J'ai voulu que la version console soit la meilleure possible, sans limiter le développement PC, et inversement. Cela signifie que certains contenus diffèrent entre les versions, mais chacun profite de la meilleure expérience sur sa plateforme.



- Dean Hall, fondateur de RocketWerkz.











Un monde impitoyable pour les joueurs console

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Le célèbre développeur Dean Hall, connu pour avoir créé, s'apprête à déployer. Attendu pour le premier trimestre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series, le titre proposera une expérience entièrement repensée pour les joueurs console. L'annonce a été faite lors du Galaxies Showcase, accompagnée d'un trailer inédit.Contrairement à la version PC développée par RocketWerkz, le studio néo-zélandais de Dean Hall, cette, basé en République tchèque. L'équipe n'est pas inconnue du secteur puisqu'elle a participé au développement de jeux commeou encore. Celle-ci ajoute 64 km² de nouvelles zones à explorer, trois biomes inédits, des créatures mutantes et plus de 100 nouveaux objets à fabriquer.Les joueurs pourront ainsi arpenter la région de Prometheus, un environnement non terraformé particulièrement dangereux, et participer à six missions scénarisées qui lèvent le voile sur les secrets de cette planète hostile.Dean Hall explique queC'est l'un des points qui risque de diviser les joueurs :. Les versions PC et console reposent sur des architectures trop différentes pour être compatibles. Dean Hall reconnaît que cette incompatibilité est « l'un des sacrifices nécessaires » pour offrir deux expériences distinctes et optimisées.Toutefois, l'arrivée du jeu sur consoles permettra d'introduire un support complet de la manette, une amélioration très attendue également par les joueurs PC.Pour rappel,. Tempêtes, faune agressive, atmosphère toxique et catastrophes naturelles rythment chaque expédition. Jusqu'à quatre joueurs peuvent coopérer pour récolter des ressources, construire des abris et repousser les dangers d'un environnement implacable.Avec ses 128 km² de terrain et une progression fondée sur la fabrication, la chasse et l'exploration,, tout en offrant une identité visuelle marquée par son univers de science-fiction. Rendez-vous au premier trimestre 2026 donc, pour découvrir Icarus sur PS5 et Xbox Series, dans une version dédiée. Il est d'ailleurs possible d'ajouter le jeu à votre liste de souhaits.