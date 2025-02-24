Icarus, le jeu de Dean Hall, revoit ses combats de boss avec un DLC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 février 2025 à 17h20
Le jeu de survie développé par Dean Hall, le créateur de DayZ, revient avec un DLC et une mise à jour gratuite. Icarus profitera notamment d'une nouvelle façon de combattre les boss.
Icarus, le jeu de Dean Hall, revoit ses combats de boss avec un DLC
Le jeu de survie Icarus s'apprête à franchir une nouvelle étape avec l'annonce du DLC Great Hunts, qui introduira des campagnes scénarisées centrées sur les boss. Accompagné d'une mise à jour gratuite pour le jeu de base, ce contenu marquera un tournant dans la manière dont les joueurs affrontent les créatures redoutables d'Icarus.

Des chasses épiques et des choix stratégiques

Développé par RocketWerkz, le studio fondé par Dean Hall, créateur de DayZ, Icarus plonge déjà les joueurs dans un monde hostile rempli de prédateurs légendaires, de mammouths colossaux, et de vers de sable inspirés de Dune. Avec Great Hunts, ces affrontements deviennent encore plus intenses et stratégiques.

Le DLC introduit des campagnes de chasse non linéaires, où chaque mission comporte des embranchements exclusifs. Vos décisions influenceront :
  • L'apparition des créatures
  • Les récompenses de loot
  • Les recettes d'artisanat uniques
  • Le niveau de difficulté des boss
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Chaque créature légendaire devra être affrontée sur son propre territoire, avec des mécaniques spécifiques qui rappellent le style de Monster Hunter.

Trois chasses au lancement et de nouvelles armes légendaires

Le DLC proposera trois premières grandes chasses :
  • Quarrite sur Olympus
  • Gargantuan sur Styx
  • Rimetusk sur Prometheus
De nouvelles créatures redoutables seront également ajoutées à l'avenir. Une fois un boss vaincu, il sera possible de débloquer d'autres ennemis encore plus puissants, chacun disposant d'attaques uniques.

Les matériaux rares obtenus lors des combats permettront de fabriquer des armes légendaires, chacune possédant quatre emplacements d'amélioration et 81 combinaisons possibles grâce à trois arbres d'améliorations distincts.
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Une mise à jour gratuite pour enrichir le jeu de base

RocketWerkz précise que le DLC n'est pas indispensable pour profiter des améliorations des combats de boss. En effet, la mise à jour gratuite apportera :
  • Un rééquilibrage des boss existants (Black Wolf, Sandworm, Scorpion Boss).
  • L'introduction de nouvelles monnaies et équipements planétaires.
  • Des armes légendaires accessibles sans le DLC.
Le DLC Great Hunts n'a pas encore de date de sortie officielle, mais RocketWerkz a confirmé qu'il arrivera bientôt. Les joueurs devront rester attentifs à la page Steam du jeu pour ne pas manquer son lancement.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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