Icarus fête ses trois ans avec un week-end gratuit et sa 153e mise à jour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 novembre 2024 à 14h55
Le jeu de survie de Dean Hall, à qui nous devons DayZ, va fêter ses trois ans avec une 153e mise à jour consécutive, et surtout un week-end gratuit.
Icarus fête ses trois ans avec un week-end gratuit et sa 153e mise à jour
Sorti à la fin de l'année 2021, Icarus est un jeu de survie en monde ouvert développé par RocketWerkz. Au fil de ces années, de nombreuses mises à jour ont été déployées, et fait assez rare pour le signaler, le studio en a publié une chaque semaine, soit 153 en l'espace de trois ans. Chacune d'entre elles visait à améliorer l'expérience ou apporter du contenu. 

153e mise à jour et un week-end gratuit pour Icarus

Grâce à ces nombreuses mises à jour, Icarus a accueilli une multitude de nouvelles fonctionnalités, allant des missions et opérations inédites à de nouvelles créatures, en passant par des armes, des objets et même un système de pêche. Le jeu a également bénéficié de DLC qui ont doublé la taille de la carte. Pour marquer cet anniversaire, les joueurs peuvent désormais utiliser le lance-flammes pour se défendre contre les nombreux dangers de la planète.

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Pour le reste nous pouvons lire que de nouvelles ressources peuvent être achetées, alors que certaines recettes sont modifiées ou ajoutées, tandis qu'un bonus de double XP est également disponible.

Un week-end gratuit pour tester et une réduction de 50 %

Pour fêter tout cela comme il se doit, Icarus sera jouable gratuitement sur Steam pendant tout le week-end. L'offre est dès maintenant disponible et se terminera le lundi 11 novembre. Pour celles et ceux qui auront été séduits par l'expérience, le jeu est également en promotion avec une réduction de 50 % sur le prix de base, ainsi que sur les éditions spéciales et les extensions.

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Pour rappel, dans Icarus, les joueurs incarnent des prospecteurs descendant d'une station spatiale en orbite pour collecter des ressources rares sur une planète hostile. Suite à un échec dans la terraformation, l'atmosphère de la planète est toxique, et les conditions météorologiques sont extrêmes, tandis que les créatures locales représentent un danger constant. Des défis seront proposés aux joueurs, qui devront aussi construire une base, élever des créatures, cultiver pour obtenir des ressources, et bien d'autres activités. 

Icarus reste disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming vous le proposant pour la somme de 23,05 € au lieu de 34 €, soit 32 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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