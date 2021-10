Icarus annonce sa date de sortie et modifie son planning de bêtas

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après un report, RocketWerkz, en charge du développement d', avait indiqué qu'une série de bêtas allaient être déployée pour tester certaines fonctionnalités en cette fin d'année, avant la sortie du jeu de survie. Après trois premiers week-ends de tests, il a été annoncé que le planning dévoilé il y a plusieurs semaines était modifié, pour offrir plus de tests aux joueurs.Ainsi,. Les trois autres auront lieu les 23-24 octobre, les 6-7 novembre et 20-21 du même mois. Si tout se passe bien,Toutefois, RocketWerkz, studio fondé par Dean Hall, connu pour avoir été l'un des créateurs de DayZ, explique que cette date peut changer, selon le retour des joueurs lors de ces essais.. Pour rappel, le seul moyen de participer à ces phases de bêta est de précommander Icarus.Concernant ce report, de fin novembre à début décembre, les développeurs expliquent qu'ils ont perdu du temps avec le COVID, qui les empêche d'être autant productifs qu'à la normale. Qui plus est, Icarus aurait dû sortir en même temps que Battlefield 2042 (19 novembre) et bien qu'étant deux jeux totalement différents, le FPS aurait fait de l'ombre au jeu de survie, ce qui a fait « peur » à RocketWerkz.est, pour rappel, un jeu de survie dans lequel vous vous retrouvez sur une planète aussi belle que dangereuse, qu'il faudra explorer et savoir dompter pour pouvoir survivre. Cependant, votre présence n'est que temporaire, puisque vous êtes dans l'obligation de retourner à votre navette pour rejoindre la station en orbite au bout d'un certain temps. Si vous n'y arrivez pas, vous mourrez et devrez alors tout recommencer.