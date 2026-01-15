Hytale vous offre 25 000 dollars si vous menez à bien cette mission

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 janvier 2026 à 17h15
Pour garantir une sécurité optimale à ses utilisateurs, Hytale vient de lancer un programme de recherches spécial auquel vous pouvez participer en respectant certaines conditions.
Hytale vous offre 25 000 dollars si vous menez à bien cette mission
Le lancement en accès anticipé d'Hytale a attiré un nombre impressionnant de spectateurs et de joueurs simultanés. Mais ce type de lancement signifie également que le jeu peut encore souffrir de problèmes plus ou moins graves. Afin d'aider les développeurs à corriger rapidement les bugs présents en jeu, Hypixel Studios vient de lancer son programme public destiné aux chasseurs de bugs en tous genres

Partez à la chasse aux bugs et aux problèmes de sécurité dans Hytale

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Le programme en question propose aux experts en sécurité, mais également aux joueurs du titre, d'envoyer des rapports aux équipes de sécurité internes du studio dès qu'ils repèrent un problème. Ceux-ci peuvent être liés à la confidentialité des utilisateurs, à la sécurité des comptes ou à l'intégrité du service après le lancement officiel du jeu.

Afin qu'elles soient traitées et prises en compte, les demandes doivent suivre des règles strictes. Elles doivent être envoyées directement à l'adresse [email protected] en incluant une description détaillée des étapes menant au bug en question, une preuve et une évaluation de l'impact potentiel. Il est également précisé que ces tests doivent obligatoirement être effectués sur un compte personnel. 

Des récompenses adaptées à la gravité des soucis rencontrés

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Pour rassurer les potentiels candidats, Hypixel Studios offre une protection juridique à celles et ceux qui respecteront les règles du programme. Il est toutefois précisé que les participants doivent éviter toute atteinte à la vie privée ou toute interruption de service, être âgés de plus de 18 ans pour percevoir les récompenses et que seule la première soumission d'un problème peut donner droit à une prime.

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Les problèmes les plus graves (comme la divulgation massive de données ou la prise de contrôle complète d'un compte) seront associés aux récompenses les plus importantes. Hypixel Studios précise que les primes pour la mise en évidence de tels bugs peuvent dépasser 25 000 dollars. Alors, si vous aimez partir à la chasse aux bugs, n'attendez plus pour prendre part à ce programme et lisez l'ensemble des conditions en cliquant sur ce lien.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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