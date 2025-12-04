Hytale snobe Steam à sa sortie, voici la raison surprenante des développeurs



le 04 décembre 2025 à 15h39 Publié par Florian Lelong le 04 décembre 2025 à 15h39

Le très attendu Hytale se lancera en accès anticipé sans passer par Steam. Les développeurs expliquent vouloir éviter les critiques négatives prématurées pour se concentrer sur les retours de leur communauté. Une stratégie qui vise à construire des bases solides avant une potentielle sortie sur la plateforme de Valve.