Hytale snobe Steam à sa sortie, voici la raison surprenante des développeurs

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 04 décembre 2025 à 15h39
Le très attendu Hytale se lancera en accès anticipé sans passer par Steam. Les développeurs expliquent vouloir éviter les critiques négatives prématurées pour se concentrer sur les retours de leur communauté. Une stratégie qui vise à construire des bases solides avant une potentielle sortie sur la plateforme de Valve.
Hytale snobe Steam à sa sortie, voici la raison surprenante des développeurs
Le très attendu Hytale, ce jeu de survie et de construction aux allures de Minecraft sous stéroïdes, a récemment précisé ses plans pour son accès anticipé prévu le 13 janvier. Cependant, une annonce a surpris la communauté : le jeu ne sera pas disponible sur Steam à cette date. Le directeur exécutif du projet a expliqué ce choix stratégique, visant à protéger le développement précoce du jeu.

Pourquoi Hytale boude Steam pour son lancement

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La décision a été officiellement communiquée dans la première foire aux questions publiée par les développeurs depuis qu'ils ont récupéré les droits du jeu auprès de Riot Games. Patrick 'Lyall' Derbic, le directeur exécutif, a été très clair sur la question d'une sortie sur la plateforme de Valve. Sa réponse est sans équivoque :
Non, pas au début. Nous voulons passer notre temps en accès anticipé à travailler avec la communauté et à améliorer le jeu, plutôt que de sur-analyser les critiques négatives de joueurs qui ne sont pas encore bien informés sur ce que nous faisons. Steam est un excellent outil marketing, mais dont nous n'aurons peut-être jamais besoin. Cela ne signifie pas que nous ne serons jamais sur Steam, juste que nous n'en voyons pas encore la nécessité.
Cette approche vise donc à créer un environnement de développement plus contrôlé. L'équipe souhaite collaborer étroitement avec un groupe de joueurs investis et bienveillants, capables de fournir des retours constructifs sur un jeu qui, de leur propre aveu, sera encore brut à sa sortie et nécessitera beaucoup d'ajustements. L'idée est de polir l'expérience Hytale avec ceux qui croient déjà au projet.

Une stratégie audacieuse mais risquée

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D'un côté, cette démarche semble prudente et intelligente. Se concentrer sur un noyau dur de fans pour recueillir des avis détaillés est un excellent moyen de construire des fondations solides. Cela évite au projet d'être potentiellement enterré sous une avalanche de critiques négatives sur Steam, un phénomène courant pour les jeux en accès anticipé qui ne répondent pas immédiatement aux attentes démesurées d'un public très large.

D'un autre côté, cette stratégie pourrait avoir un effet pervers. En évitant délibérément les critiques d'un public moins connaisseur, les développeurs risquent de créer des « angles morts ». Un jeu qui ne plaît qu'à sa niche initiale pourrait avoir du mal à séduire un public plus large par la suite. L'écosystème Steam, bien que parfois brutal, est aussi un formidable terrain de test pour mesurer l'attrait universel d'un concept. Se priver de ce retour précoce est un pari sur l'avenir.

Autres informations sur l'accès anticipé

La FAQ a également levé le voile sur d'autres aspects pratiques du lancement. Le prix de base sera de 20 euros. Côté monétisation, des cosmétiques supplémentaires seront proposés, mais les développeurs assurent qu'il n'y aura aucune mécanique de type pay-to-win.

Enfin, plusieurs fonctionnalités très attendues comme les animaux de compagnie, le dressage d'animaux ou encore la pêche sont bien en développement, mais ne seront pas présentes dès le 13 janvier, date de sortie d'Hytale sur PC.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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