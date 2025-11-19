Hytale dévoile 16 minutes de gameplay et confirme son accès anticipé imminent

Miraculé après une annulation brutale l'été dernier, le concurrent le plus sérieux de Minecraft refait surface de manière spectaculaire. Le projet porté par Hypixel Studios rassure sa communauté avec une longue séquence de jeu et une promesse que beaucoup n'espéraient plus.
C'est une résurrection que l'industrie n'attendait plus. Alors que le rêve semblait brisé suite à la fermeture du studio par Riot Games en juin 2025, Hytale renaît de ses cendres
. Repris en main par ses créateurs originels
il y a deux jours à peine, le titre sandbox s'illustre enfin concrètement, prouvant que le projet est plus vivant que jamais et prêt à en découdre.
Une longue séquence pour « briser la malédiction »
Pour marquer ce retour, l'équipe a publié une vidéo riche en enseignements intitulée « Breaking the Curse
». Ce ne sont pas moins de 16 minutes de gameplay qui sont offertes aux fans, dévoilant des mécaniques familières mais peaufinées.
Au programme : des combats dynamiques à l'épée et au bouclier avec esquives, de l'exploration en forêts denses et, bien sûr, la traditionnelle récolte de ressources. Fait technique intéressant, les développeurs précisent qu'il s'agit ici du moteur « legacy » datant de la première bande-annonce de 2018, tournant sur une version vieille de quatre ans.
L'objectif est de montrer que les fondations sont solides alors que l'équipe propulse le développement vers l'avant après que Riot a finalement décidé de ne pas aller plus loin.
L'accès anticipé en ligne de mire
Au-delà de cette démonstration technique, c'est l'annonce de la disponibilité prochaine du titre qui retient l'attention. Bien que le calendrier reste vague, le studio affirme que l'accès anticipé arrive bientôt
. Cette transparence nouvelle est impulsée par Simon « Hypixel » Collins-Laflamme, le fondateur qui a récemment racheté les droits après de longues négociations pour sauver le projet. Il a d'ailleurs tenu à s'adresser directement à la communauté :
J'avais promis aux joueurs des vidéos, des captures d'écran et des articles de blog. Un jour après l'acquisition, je tiens cette promesse. Maintenant que vous avez vu les premières images de gameplay depuis longtemps, je retourne travailler sur le lancement de l'accès anticipé. Il était important pour moi de publier des images brutes aujourd'hui pour briser la malédiction une fois pour toutes.
Ce retour en force relance inévitablement le débat sur la capacité d'Hytale à rivaliser avec le mastodonte Minecraft. Si la route est encore longue, la détermination affichée par le studio et la concrétisation de l'accès anticipé sont des signaux extrêmement positifs pour les amateurs du genre voxel.
De nouvelles informations devraient être publiées ces prochaines semaines, à mesure que l'équipe avance sur le renouveau d'Hytale, qui a donc le droit à une seconde chance, pour le plus grand plaisir de toute une communauté.
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