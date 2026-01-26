Hytale : Où trouver toutes les peaux pour fabriquer le cuir ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 janvier 2026 à 18h50
Retrouvez un guide pour savoir comment obtenir les peaux dans Hytale qui seront utiles pour votre progression dans le but d'obtenir du cuir bien précis.
Hytale : Où trouver toutes les peaux pour fabriquer le cuir ?
Contrairement à la simplicité de certains jeux de survie, Hytale propose un système d'artisanat complexe et exigeant. Pour forger les armures les plus puissantes et des équipements de haut niveau, les minerais rares ne suffisent pas, vous aurez besoin de différents types de cuirs obtenus sur la faune sauvage. De la simple peau légère aux cuirs épais des prédateurs des sommets, voici tout ce qu'il faut savoir pour optimiser votre récolte de matériaux.

Les types de peaux dans Hytale

Pour faciliter votre lecture avant de donner plus de détails, voici un tableau synthétique pour savoir comment obtenir les différents types de peau dans Hytale et leurs usages respectifs.

Type de Peau Source (Créatures) Usage principal
Peau Légère Vaches, Chevaux, Moutons, Sangliers, Rats Donne du cuir léger, Équipement de base (Tier 1)
Peau Moyenne Loups, Tigres à dents de sabre, Hyènes, Grenouilles de lave Donne du cuir moyen, Armures de Thorium (Tier 2)
Peau Épaisse Ours, Mosshorn, Yétis Donne du cuir épais, Armure d'Adamantite (Tier 3)
Chitine Robuste Scarabées, Scorpions, Tatous, Tortues Amélioration des établis

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Comment transformer vos peaux en cuir ?

Récolter la peau sur les cadavres de vos ennemis n'est que la première étape. Pour rendre ces matériaux utilisables par votre armurier, vous devez obligatoirement passer par un Métier à tanner.

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Cette station de travail est le cœur de votre production de cuir. Le processus de tannage dans Hytale est un mécanisme passif qui demande du temps. Contrairement au craft instantané, vous devrez laisser vos peaux sécher sur le métier. Il est donc fortement conseillé de fabriquer plusieurs métiers à tanner simultanément pour traiter vos stocks de peaux moyennes et épaisses sans créer de goulot d'étranglement dans votre progression.

Conseils pour une récolte efficace

La chasse dans Orbis répond à une hiérarchie claire. Les animaux pacifiques des zones de départ vous fourniront principalement de la peau légère. Cependant, dès que vous visez le milieu de partie, il faudra s'attaquer à des prédateurs capables de riposter violemment. Le Yéti, situé dans les zones boréales, est actuellement l'une des sources les plus rentables pour la peau épaisse, lâchant souvent plusieurs unités par combat. À l'inverse, si vous explorez les zones désertiques, privilégiez la récolte de la Chitine Robuste sur les scorpions et scarabées. Ce matériau est indispensable pour améliorer vos postes de travail au rang supérieur, augmentant ainsi votre efficacité globale.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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