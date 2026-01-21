Hytale : Où trouver le bois d'azur (Azure Log) et le varech d'azur (Azure Kelp) ?

Il y a des ressources plus difficiles à trouver que d'autres dans Hytale, et l'Azure Log et l'Azure Kelp sont deux éléments qui peuvent donner du fil à retordre aux joueurs. C'est pourquoi nous vous donnons quelques astuces pour en récupérer.
Dans Hytale, la progression technologique vous amènera rapidement à chercher des matériaux spécifiques pour des constructions avancées. Parmi eux, le bois d'azur (azure logs) et le varech d'azur (azure kelp) sont essentiels
, notamment pour la fabrication des portails et se téléporter
, des outils indispensables pour couvrir les vastes distances d'Orbis. Bien que ces composants soient de palier intermédiaire, il est utile de savoir où les collecter dès vos premières expéditions
.
Où trouver le bois d'Azure (Azure Log)
Le bois d'azur provient exclusivement des arbres d'azur
. Ces derniers sont facilement identifiables grâce à leur feuillage bleu vif
qui tranche avec le vert de la végétation environnante. Voici comment optimiser votre recherche :
- Vous les trouverez principalement dans les Emerald Wilds (voir image ci-dessous).
- Plutôt que de marcher au hasard, ouvrez votre carte et repérez les zones à dominante bleue. Ces secteurs indiquent souvent de petites forêts d'azur.
- Aucune hache de palier spécifique n'est requise. Une simple hachette suffit pour abattre l'arbre et récupérer les bûches.
Étant donné que le monde est généré de manière procédurale, la taille de ces forêts peut varier d'un simple bosquet à une forêt dense. Il est conseillé de récolter un maximum de bois dès que vous trouvez un gisement pour éviter de nouvelles recherches ultérieures.
Où trouver le varech d'azur (Azure Kelp) ?
Le varech d'azur est une plante aquatique
qui partage les mêmes zones géographiques que les arbres d'azur, mais elle se développe directement dans l'eau. Pour en trouver efficacement, rendez-vous dans la même zone, et cherchez les points d'eau. Certaines Azure Kelp pourrait dépasser de la surface de l'eau, mais une bien plus grande quantité peut être récoltée sous l'eau. N'hésitez donc pas à plonger pour en ramener le plus possible.
En réunissant ces deux composants dans les zones humides des Emerald Wilds, vous aurez en main les matériaux nécessaires pour entamer la construction de votre réseau de téléportation.
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