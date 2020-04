Hytale : Comment s’inscrire à la bêta ?

Retrouvez dans notre article les étapes à suivre pour s'inscrire à la bêta d'Hytale, le Minecraft-like, développé par Hypixel Studios.

Accéder à la bêta d'Hytale

Rendez-vous sur le site officiel.

Entrez le mail souhaité.

Vous voilà inscrit pour la bêta d'Hytale.

est un Minecraft-like, un immense monde ouvert type bac à sable, dans lequel le joueur peut laisser libre cours à son imagination pour s'adonner à tous types d'activités. Développé par, fondé par les créateurs du serveur Minecraft Hypixel, mondialement connu et très apprécié par la communauté,a provoqué un fort engouement lors de son annonce, en décembre 2018.D'ailleurs, le trailer qui a été mis en ligne pour l'occasion a, à l'heure actuelle, été visionné plus de 56 millions de fois, dont 30 millions en l'espace d'un seul mois.est de ce fait attendu par une multitude de joueurs, mais le studio a d'ores et déjà prévenu qu'il ne s'agissait pas d'un « Minecraft 2.0 », mais plutôt d'un challenger.Même si aucune date de sortie n'a pour le moment été donnée, Hypixel prévoit un lancement courant 2021 si tout se passe bien. Le studio a également précisé qu'uneserait lancée en amont de sa sortie, mais là encore, aucune fenêtre de sortie n'a été mentionnée par Hypixel. Néanmoins, les développeurs précisent qu'ils prennent le temps qu'il faut pour « donner une première impression à la hauteur des attentes des joueurs et de nos propres ambitions ».Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire pour tenter de participer à la, directement via le site officiel , en suivant les étapes suivantes.Lorsque lasera enfin disponible, vous serez averti par e-mail si vous êtes éligibles.Cet article sera, naturellement, mis à jour dès que Hypixel Studios partagera de plus amples informations à propos de cette fameuse