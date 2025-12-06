Hytale : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Hytale.

Configurations PC Hytale

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Les détails des configurations minimale (1080p et 30 FPS) et recommandée (1080p et 60 FPS)

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 ou 11 Windows 10 ou 11 Processeur Intel Core i5-7500 ou AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire 8 Go ou 12 Go (solo) - 12 Go (multijoueur) 16 Go Carte graphique Série NVIDIA GTX 900, Série AMD Radeon 400 ou Série Intel Arc A

(intégrée : Intel UHD Graphics 620 ou AMD Radeon Vega 6) Série NVIDIA GTX 900, Série AMD Radeon 400 ou Série Intel Arc A

(intégrée : Intel Iris Xe Graphics ou AMD Radeon 660M) Réseau Connexion 2 Mbit/s pour le multijoueur Connexion 8 Mbit/s pour le multijoueur Stockage requis SSD SATA avec 20 Go d'espace disque disponible SSD NVMe avec 20 Go d'espace disque disponible



Les détails des configurations pour l'enregistrement et les streamers (1440p et 60 FPS)

Configuration suggérée Système d'exploitation Windows 10 ou 11 Processeur Intel Core i7-10700K ou Amd Ryzen 7 3800X Mémoire 32 Go Carte graphique Série NVIDIA RTX 30, Série AMD Radeon RX 7000 ou Série Intel Arc A Stockage requis SSD NVMe avec 50 Go d'espace disque disponible

Comme vous le savez probablement déjà,, qui a connu un sauvetage miraculeux, doit se rendre disponible au début de l'année 2026 sur PC, et ce, en accès anticipé. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d', sachez que certains éléments dépendent de vos intentions : si vous comptez y jouer en solo ou bien en multijoueur. Pour toutes les configurations dévoilées par le studio de développement en charge, il convient de posséder au moins 10 Go (20 Go sont recommandés) d'espace disque disponible pour installer et profiter d'sur son PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, qu'arrive en accès anticipé le 13 janvier 2026 sur PC.