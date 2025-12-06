Hytale : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 décembre 2025 à 11h00
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Hytale.
Hytale : Les configurations PC
Comme vous le savez probablement déjà, Hytale, qui a connu un sauvetage miraculeux, doit se rendre disponible au début de l'année 2026 sur PC, et ce, en accès anticipé. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Hytale.

Configurations PC Hytale

hytale
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Hytale, sachez que certains éléments dépendent de vos intentions : si vous comptez y jouer en solo ou bien en multijoueur. Pour toutes les configurations dévoilées par le studio de développement en charge, il convient de posséder au moins 10 Go (20 Go sont recommandés) d'espace disque disponible pour installer et profiter d'Hytale sur son PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Hytale ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale (1080p et 30 FPS) et recommandée (1080p et 60 FPS)

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation  Windows 10 ou 11 Windows 10 ou 11 
Processeur  Intel Core i5-7500 ou AMD Ryzen 3 1200  Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3600
Mémoire 8 Go ou 12 Go (solo) - 12 Go (multijoueur)  16 Go 
Carte graphique Série NVIDIA GTX 900, Série AMD Radeon 400 ou Série Intel Arc A 
(intégrée : Intel UHD Graphics 620 ou AMD Radeon Vega 6)		 Série NVIDIA GTX 900, Série AMD Radeon 400 ou Série Intel Arc A 
(intégrée : Intel Iris Xe Graphics ou AMD Radeon 660M)
Réseau Connexion 2 Mbit/s pour le multijoueur  Connexion 8 Mbit/s pour le multijoueur 
Stockage requis SSD SATA avec 20 Go d'espace disque disponible   SSD NVMe avec 20 Go d'espace disque disponible

hytale-environnement


Les détails des configurations pour l'enregistrement et les streamers (1440p et 60 FPS)

  Configuration suggérée
Système d'exploitation  Windows 10 ou 11
Processeur  Intel Core i7-10700K ou Amd Ryzen 7 3800X
Mémoire 32 Go
Carte graphique Série NVIDIA RTX 30, Série AMD Radeon RX 7000 ou Série Intel Arc A
Stockage requis SSD NVMe avec 50 Go d'espace disque disponible 

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hytale arrive en accès anticipé le 13 janvier 2026 sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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