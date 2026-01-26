Hytale : Comment obtenir et utiliser les Graines Éternelles ?

Avoir des Graines Éternelles, ou Eternal Seeds en version anglaise, dans Hytale est un gain de temps et une optimisation non négligeable. Voici comment faire.
Si la survie dans Hytale
partage des bases communes avec des titres comme Minecraft, le jeu se distingue par des mécaniques de jardinage bien plus poussées. Parmi les objets les plus convoités par les fermiers d'Orbis, on trouve les Graines Éternelles
(Eternal Seeds). Ces ressources rares transforment radicalement la gestion de vos cultures en automatisant leur cycle de vie. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement des Graines Éternelles dans Hytale et la méthode pour les obtenir
.
Qu'est-ce qu'une Graine Éternelle ?
À première vue, une Eternal Seeds ressemble à un sachet classique, mais elle se distingue dans votre inventaire par une aura verte distinctive
autour de son icône. Contrairement aux semences standards qui disparaissent après la récolte, la variante éternelle permet de créer des cultures permanentes. Une fois plantée, vous remarquerez que la plante émet de petits scintillements verts. La différence majeure survient lors de la récolte, au lieu de laisser un bloc de terre vide, la plante issue d'une graine éternelle retourne instantanément à son stade de jeune pousse
.
Elle recommence alors son cycle de croissance sans que vous ayez besoin de replanter quoi que ce soit. C'est un gain de temps et de ressources inestimable pour les joueurs souhaitant établir une base autonome. Notez tout de même que ces plantes nécessitent tout de même un sol labouré et un arrosage régulier à l'aide d'un arrosoir pour se développer correctement.
Comment obtenir des Eternal Seeds dans Hytale ?
Il n'existe actuellement aucune quête spécifique ou marchand garantissant l'obtention de ces objets précieux. En l'état actuel de l'accès anticipé d'Hytale, la seule méthode repose sur la probabilité lors de la récolte. À chaque fois que vous récoltez un légume ou une céréale standard (voir liste ci-dessous), vous avez une faible chance de voir tomber un paquet de Graines Éternelles correspondant au type de plante récoltée.
Par exemple, c'est en ramassant massivement du maïs que vous finirez par obtenir une graine de maïs éternelle, et ainsi de suite. Pour maximiser vos chances, la stratégie la plus efficace consiste à cultiver de grands champs
d'une même ressource. Plus votre volume de récolte est élevé, plus vous multipliez vos opportunités de débloquer ces variantes rares.
Liste des cultures éternelles disponibles
Pratiquement toutes les variétés végétales d'Hytale possèdent leur version éternelle, qu'elles se présentent sous forme de graines, de racines ou de bulbes :
- Légumes : Carottes, Tomates, Aubergines, Navets, Citrouilles, Laitue, Chou-fleur.
- Céréales et féculents : Blé, Riz, Maïs, Pommes de terre (pousses).
- Divers : Piment, Coton, Oignon (bulbe).
Le catalogue de plantes étant amené à s'étoffer au fil du développement, il est fort probable que chaque nouvel ajout végétal dispose également de sa propre Graine Éternelle pour faciliter vos futurs projets agricoles
.
Hytale est disponible en accès depuis le 13 janvier, uniquement via le site officiel. N'oubliez pas que nous vous proposons des guides, pour progresser plus rapidement, comme comment réparer et recycler son équipement
, ou encore comment augmenter son inventaire
.
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