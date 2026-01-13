Hytale sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 janvier 2026 à 18h02
Avec la sortie d'Hytale sur PC certains se demandent si le jeu de survie inspiré de Minecraft va aussi arriver sur PS5 et Xbox Series.
Hytale sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series ?
Hytale faisait partie des jeux les plus attendus de ce mois de janvier 2026 et il arrive après une histoire pour le moins originale, d'abord annulé puis racheté par ses créateurs initiaux. Sa sortie est évidemment très remarquée puisqu'il s'agit d'un projet suivi par des millions de personnes depuis son annonce en 2018. Cependant, sa sortie ne s'est faite que sur PC, c'est pourquoi de nombreux joueurs se demandent si Hytale sortira sur consoles et plus particulièrement sur PS5 et Xbox Series.

Une sortie d'Hytale  sur PS5 et Xbox Series est-elle prévue ?

Hytale fait partie des jeux qui arrivent en accès anticipé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est déjà jouable, bien que très loin de sa version finale, étant donné que de nombreuses mécaniques sont encore en développement. Ce n'est donc pas une surprise de savoir qu'il n'est disponible que sur PC actuellement, lors de sa sortie, dans un état ressemblant davantage à une alpha avancée. C'est également la raison qui a poussé le studio a ne pas proposer Hytale sur Steam, pour éviter de se retrouver avec des critiques non justifiées.

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Il n'est donc pas étonnant de voir que Hytale n'est pas disponible sur consoles, que ce soit sur PS5 ou Xbox Series pour le moment. Mais cela n'est pas forcément définitif.

En effet, sur le site officiel, les développeurs ont notamment expliqué que « nous prévoyons une sortie sur consoles à un stade ultérieur, mais cela nécessite beaucoup de travail sur les systèmes backend pour que cela devienne réalité, ce n'est donc pas quelque chose dans lequel nous souhaitons investir des ressources pour le moment ».

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La priorité actuellement, et pendant de longs mois encore sera de se « concentrer en premier lieu sur la création d'un bon jeu », via la version PC.

Quand sortira Hytale sur consoles ?

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Il est actuellement difficile de donner une date, même approximative, en sachant qu'il s'agit d'un projet indépendant et que le studio compte aussi impliquer la communauté. Cependant, il ne faut pas attendre une version PS5 ou Xbox Series d'Hytale avant plusieurs mois. 2027 voire 2028 semble une estimation raisonnable, en fonction de l'avancement du projet.

Dans tous les cas, Hypixel entretient une communication transparente avec sa communauté, et nous partagera de plus amples informations en temps voulu.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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cheh (invité) Le 18/01/2026 à 20:55

J'ai hâte que console arrive