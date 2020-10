Hyper Scape : Ubisoft obligé de revoir ses plans pour redynamiser son battle royale

Malgré l'envie des développeurs de posséder des mécaniques complexes à maîtriser, pour que les joueurs fassent parler leur « skill », ces derniers sont conscients de la complexité des phases de combat notamment sur consoles. L'expérience devrait donc être revue, pour que les joueurs à la manette soient moins mis en difficulté, entre autres.

Pour ce qui est de l'accueil des nouveaux joueurs, Ubisoft estime qu'à l'heure actuelle ils sont jetés en pâture, ce qui entraîne très rapidement leur abandon dans l'apprentissage du jeu. Un meilleur didacticiel pour aider à faire connaissance avec le jeu pourrait être implanté.

De nouveaux modes de jeux, comme un match à mort, pourraient arriver .

. Pour que les joueurs restent plus longtemps, et reviennent de manière régulière, un système de progression plus poussé sera introduit avec la saison 2.

Finalement, et c'est sans doute la bonne nouvelle de ce poste, le cross-play arrivera plus vite que prévu, ce qui permettra de lancer des parties plus rapidement, et surtout de combler le lobby, qui démarre parfois alors qu'il n'est rempli que de moitié.

