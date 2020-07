Retrouvez tous les détails de la mise à jour 0.4 du 17 juillet 2020 sur Hyper Scape.

Changements sur les armes

Salvo

Réduction de la cadence de tir : 115 → 90.

Réduction de la zone d'explosion : 4,5 → 3.

Réduction du rayon de proximité : 0,7 → 0,55.

Réduction du recul de 45 %.

Augmentation des dégâts : 22/22/22/22/28 → 27/27/27/34.

Komodo

Forte réduction des dommages à bout portant.

Réduction de la zone d'explosion : 2,5 → 1,5.

Augmentation des dégâts : 22/22/22/22/28 → 25/25/25/25/30.

Changements sur les hacks

Révélation

La portée est augmentée de 50 mètres à 60 mètres.

L'angle de detection est augmenté de 40 degrés à 50 degrés.

Mine

Hit des projectiles réduits de 90 à 75.

Vitesse réduite de 8 à 6.

Mur

Le compte à rebours est augmenté, passant de 10/9/8/7/5 à 12/11/10/9/7.

Durée de vie réduite, passant de 120 secondes à 25 secondes.

Autres :

Armure Compte à rebours augmenté, passant de 9/8/7/6/4 à 10/9/8/7/5.

Météore Compte à rebours augmenté, passant de 10/9/8/7/5 à 12/11/10/9/7.

Onde de choc Durée réduite d'une seconde, passant de 6 à 5.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même s'il n'est disponible qu'en version bêta sur PC,évolue en fonction du retour des joueurs. De ce fait, suite aux premiers retours, Ubisoft a publié une petite mise à jour ce 17 juillet, laquelle corrige principalement de nombreux problèmes. Néanmoins, quelques ajustements sur les armes et les hacks ont été effectués. Vous pouvez retrouver les points les plus importants ci-dessous.Suite à ces ajustements, le Salvo deviendra plus lent, mais plus précis, avec un recul réduit, dans le but de le rendre moins frustrant.Notez également que les dégâts dans la zone ont été largement augmentés, dans le but d'encourager les joueurs à y rester le moins possible, afin de rejoindre la zone sécurisée le plus rapidement.Tous les autres détails de la mise à jour sont disponibles sur le site officiel