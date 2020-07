Retrouvez toutes les configurations PC pour Hyper Scape, minimales et recommandées, afin de savoir si vous pouvez faire tourner le battle royale sans souci.

Les configurations PC Hyper Scape

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 (versions 64 bits).

Processeur : Intel Core i3 6600 ou équivalent.

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870 ou équivalent

RAM : 6 Go.

Espace de stockage : 30 Go d'espace libre.

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 (versions 64 bits).

Processeur : Intel Core i7 4790 ou AMD Ryzen 5 1500X ou équivalent.

Carte graphique : NVIDIA GTX 1660 SUPER, ou AMD Radeon RX 480 ou équivalent.

RAM : 8 Go.

Espace de stockage : 30 Go d'espace libre.

a lancé sa bêta ouverte ce 12 juillet, et de ce fait de nombreux nouveaux joueurs peuvent tester le battle royale d'Ubisoft, qui se veut original de bien des façons. Outre le gameplay très énergique et une carte assez verticale, les joueurs pourront bénéficier d'avantages directement en jeu avec les hacks, mais aussi via les spectateurs de Twitch si un streamer se retrouve dans la partie, en limitant la gravité par exemple.Suite à cette annonce, de nombreux nouveaux joueurs vont se laisser tenter par l'expérience, mais redoutent peut-être les compétences de leur ordinateur., d'autant plus qu'Ubisoft a prévu une configuration « very low » pour qu'un maximum d'utilisateurs puisse s'élancer dans la ville futuriste Neo-Arcadia.Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus,est pour le moment disponible en bêta ouverte sur PC et arrivera au cours de l'été sur PS4 et Xbox One.