Hyper Scape disponible sur toutes les plateformes

Nous sommes extrêmement fiers du lancement d’Hyper Scape sur PC, PS4 et Xbox One aujourd’hui. Nous avons travaillé avec passion pendant plus de deux ans pour arriver à cette étape et nous sommes heureux d’annoncer que ce n'est que le début. Avec un gameplay nerveux en milieu urbain ainsi que l'extension unique Crowncast pour Twitch, nous avons introduit une nouvelle façon de jouer et d'interagir avec un battle royale. - Graeme Jennings, producteur exécutif d'Hyper Scape.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après une bêta de près d'un mois,. Les joueurs sur PS4 et Xbox One peuvent donc, dès maintenant, découvrir l'expérienceAussi bien jouable en solo qu'en équipe de trois joueurs, partez à la découverte de la ville virtuelle de Neo Arcadia avec 99 autres joueurs, le but étant d'être le dernier debout. Pour ce faire, vous aurez à votre disposition de nombreuses armes, mais aussi des Hacks, éléments vous octroyant divers avantages, allant d'un bouclier à la possibilité de se soigner rapidement ou encore de se téléporter, il y en a pour tous les goûts. Toutefois, Ubisoft a innové, en plus de ces Hacks, avec l' extension CrownCast disponible via Twitch, puisque les viewers pourront influer sur la partie.Avec le temps, l'histoire d'sera approfondie, et les joueurs pourront d'ailleurs dès cette première saison résoudre une énigme créée par la société Prisma Dimensions. Chaque semaine un nouvel Éclat de Mémoire pourra être collecté par les joueurs, afin d'en savoir davantage, lesquels sont dissimulés dans l’univers du jeu. Comme tous les battle royale,, permettant de débloquer moult récompenses.Finalement,, tout comme des modes de jeu temporaires.est donc disponible gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One. Il arrivera également sur PS5 et Xbox Series X.