Hyper Scape accueille le mode Distribution de Hacks

Un nouveau mode temporaire arrive dans Hyper Scape, qui demandera aux joueurs de s'adapter en fonction des hacks disponibles.

Disponible en bêta ouverte sur PC depuis le 12 juillet dernier, Hyper Scape tente de proposer du contenu inédit et diversifié aux joueurs afin d'avoir des retours sur les choses positives en vue de sa sortie finale. C'est dans ce sens que les joueurs peuvent profiter jusqu'au 28 juillet du mode temporaire, qui changera grandement la façon de jouer.Dans ce mode, les joueurs ne sont pas libres de choisir les hacks qu'ils souhaitent utiliser,. Pour corser le tout, ces derniers changeront en cours de jeu (toutes les deux minutes) et leurs niveaux de fusion, les rendant plus intéressants, augmenteront au fur et à mesure que la partie avance. De ce fait, les joueurs devront s'adapter et faire preuve de stratégie supplémentaire afin de brandir la couronne et remporter la partie.Notez que le mode, qui est dès maintenant disponible, n'est jouable qu'en escouade. Vous avez jusqu'au 28 juillet pour tenter l'expérience.