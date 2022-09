Hunt: Showdown : Le DLC The Penitent est disponible

Deux armes légendaires : Delirium - Caldwell Rival 78 The Scourge - Nagant M1895 Officer

Un objet légendaire : Faux Sacrement - Injection régénératrice



Sorti en 2019 sur Xbox et PC, puis un an plus tard sur PS4, Hunt: Showdown fait l'objet d'un véritable suivi de la part de ses développeurs, du studio Crytek. En effet, régulièrement, le soft accueille des mises à jour, des événements et des DLC, apportant de nouveaux contenus. Par exemple, depuis la fin du mois de juillet et jusqu'au 25 septembre prochain, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir l'événement Lune du Serpent . Or, ce n'est pas tout.Hunt: Showdown vient tout juste d'accueillir un, disponible sur toutes les plateformes de jeu concernées. Ce contenu additionnel payant apporte, bien évidemment, des nouveautés. Tout d'abord, en se procurant ce DLC, les joueurs pourront jouer avec: Damien Yedeiah, dit le Pénitent. De plus, cette extension propose deRemarquons que ledit DLC profite actuellement d'une promotion sur Steam et est donc vendu à 8,99 € au lieu de 9,99 €. Cette offre se termine le 29 septembre prochain. Comme vous vous en doutez déjà, il convient bien entendu de disposer du jeu de base, Hunt: Showdown, pour profiter de ce contenu additionnel.Si vous désirez vous procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :