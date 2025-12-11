Hunt: Showdown 1896 s'offre une mise à jour massive avec le Murder Circus

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 décembre 2025 à 16h15
Crytek frappe fort pour cette fin d'année en relançant le Murder Circus dans Hunt: Showdown 1896. En collaboration avec Post Malone, cet événement massif s'accompagne de la mise à jour 2.6, introduisant des défis narratifs inédits et une refonte du gameplay qui promet de secouer le bayou.
Hunt: Showdown 1896 s'offre une mise à jour massive avec le Murder Circus
L'horreur s'invite de nouveau dans les marais d'Hunt: Showdown, mais cette fois, elle porte le visage d'une superstar mondiale. Crytek vient de déployer l'événement Murder Circus Encore, marquant le retour de sa collaboration avec l'artiste aux multiples disques de diamant, Post Malone. Disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, cet événement ne se contente pas d'ajouter du contenu cosmétique, il s'accompagne de la mise à jour 2.6 qui revoit en profondeur certaines mécaniques du titre d'extraction. Le chanteur prête ses traits au Disciple de la Mort, une entité brutale cherchant à reconquérir son domaine corrompu. Les joueurs ont jusqu'au 9 février 2026 pour plonger dans cette nouvelle guerre de factions, un laps de temps exceptionnellement long qui laisse présager un suivi soutenu.

Une narration approfondie et une identité affirmée

L'une des grandes nouveautés de cette version réside dans l'introduction des Story Challenges. Ce système inédit place la narration au cœur de la progression, permettant aux chasseurs d'explorer le lore du jeu à travers des chapitres thématiques. Deux histoires inaugurent cette fonctionnalité : « On the Winds of Midwinter », un récit temporaire centré sur la figure de Krampus, et « An Acquired Taste », une aventure permanente suivant le chasseur Tennessee Morgan. C'est une réponse directe aux demandes des joueurs souhaitant plus de contexte scénaristique dans cet univers impitoyable.

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Parallèlement, la personnalisation franchit un nouveau cap. Le système de profil permet désormais d'afficher une identité visuelle unique via des avatars, des cadres et des badges de réussite. Ces éléments sont visibles par les alliés comme par les ennemis lors des écrans de fin de match, renforçant l'aspect social et compétitif du titre.

L'humidité rebat les cartes du gameplay

Sur le terrain, la méta risque d'être bouleversée par l'arrivée du statut trempé. Traverser des eaux profondes n'est plus anodin : les chasseurs mouillés deviennent plus difficiles à enflammer et régénèrent leur santé plus efficacement. Cependant, cet avantage tactique a un prix, celui de la discrétion, car les bruits de pas deviennent nettement plus lourds et audibles.

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Pour exploiter cette mécanique, un nouvel objet jetable fait son apparition, la bouteille d'eau. Elle permet d'appliquer cet effet stratégiquement, d'éteindre des feux ou de neutraliser des Immolators

Pactes stratégiques et équilibrage

Le retour de Murder Circus signifie également la réintroduction des pactes, permettant de débloquer des traits spécifiques via les Marques de Serment. Les joueurs devront choisir judicieusement leur allégeance. La troupe des tireurs d'élite offre par exemple une réduction du balancement des armes, tandis que la troupe mystique permet de sacrifier sa propre santé pour soigner un coéquipier, une mécanique qui favorise le jeu d'équipe.

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Enfin, Crytek a procédé à un équilibrage nécessaire des traits de brûlure comme Implacable ou Remède, qui ne peuvent plus être cumulés pour éviter les abus. L'interface utilisateur a également été repensée avec une carte plus lisible et une boussole intuitive, rendant la coordination tactique plus fluide que jamais.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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