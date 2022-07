Hunt: Showdown propose un événement majeur, Lune du Serpent

Présence animale → permet de réduire la portée d'action des serpents, et donc de s'en approcher plus facilement

→ permet de réduire la portée d'action des serpents, et donc de s'en approcher plus facilement Serpent → augmente la distance à partir de laquelle les sacrifices peuvent être faits

→ augmente la distance à partir de laquelle les sacrifices peuvent être faits Sens Toxique → permet d'identifier les joueurs empoisonnés à proximité lors de l'utilisation de la vision occulte

Le passe gratuit avec deux étapes de progression de la Vipère et la possibilité de gagner des armes.

Le passe standard avec, en plus, quatre étapes de l'évolution de La Vipère et un plus grand nombre d'armes.

Le passe premium permet de récupérer, en plus de ce qui est mentionné ci-dessus, 3000 points d'événement pour accélérer sa progression.

Quatre ans après sa sortie, Hunt: Showdown a bien évolué, et continue d'apporter quelques nouveautés à ses joueurs. Depuis ce 27 juillet, un événement majeur est proposé à la communauté, du nom de. Parmi les nouveautés, les joueurs pourront profiter d'ajouts dans le gameplay, d'une nouvelle histoire, mais également d'un chasseur évolutif.Côté gameplay et histoire, nous retrouverons dans la Bayou. Mais cela ne sera pas une chose aisée, puisque ces reptiles sont particulièrement dangereux et n'hésiteront pas à vous attaquer dès lors qu'ils vous repèrent. Pour être plus efficace, trois traits d'événements pourront être équipés par les joueurs :Un personnage arrive spécialement pour l'événement Lune du Serpent,D'ailleurs, pour la première fois dans, il s'agit d'un chasseur évolutif, puisque celui-ci prendra diverses apparences en fonction de la progression des joueurs. Enfin, un nouveau système de passe de combat est mis en place, avec trois voies possibles :Au total, ce sont 11 récompenses qui pourront être récupérées par les joueurs, durant l'événement Lune du Serpent, qui se terminera le 25 septembre.Rappelons queest disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Mais si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire