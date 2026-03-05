Hunt: Showdown : Le système d'extraction change, préparez-vous à être perdus

Le célèbre jeu de tir Hunt Showdown s'apprête à bouleverser ses règles. Dès le 18 mars, l'événement The Devil's Trail va cacher les points d'extraction et de ravitaillement en début de partie. Une mécanique audacieuse qui promet de raviver la tension des affrontements et l'aspect traque du titre.
Le genre des jeux de tir d'extraction est dominé par des titres comme Escape from Tarkov
et ARC Raiders
, où l'objectif principal est de remplir son inventaire pour s'enrichir. De son côté, Hunt: Showdown a toujours privilégié une approche différente
, axée sur des affrontements intenses et la traque de boss cauchemardesques pour récupérer des primes. Pas de sacs à dos, pas de réputation de faction, juste la survie et la fuite. Mais Crytek n'a pas peur de bousculer sa propre formule et va encore plus loin dans son prochain événement.
Un brouillard de guerre inédit
Le 18 mars prochain marquera le lancement de l'événement « The Devil's Trail », qui introduira une mécanique fascinante. Jusqu'à présent, les joueurs connaissaient les points d'extraction et de ravitaillement dès le début de la partie
. Cette fois, ces informations cruciales seront totalement masquées. Pour les révéler, il faudra explorer la carte, trouver des cartes de repérage ou accomplir des actions spécifiques
comme bannir un boss ou ramasser une prime.
Cette modification majeure vise à rendre la phase finale des parties beaucoup moins prévisible. Habituellement, l'équipe qui récupère la prime fonce vers l'extraction la plus proche, déclenchant une course poursuite lisible par tous. En cachant ces points de sortie, Crytek espère ajouter une dose de chaos et de réflexion tactique
.
De nouvelles tours d'observation stratégiques
Pour accompagner ce changement, les développeurs intègrent deux nouvelles tours d'observation par mission. Ces lieux deviendront rapidement des points de tension majeurs. Ces tours contiennent des cartes interactives qui révèlent les emplacements cachés, ainsi que de nouvelles cartes de tarot, des munitions personnalisées et des atouts, révèlent les développeurs.
Le système de cartes de tarot, introduit récemment et très apprécié par la communauté, s'enrichit également. La carte du Chariot permettra notamment de révéler les points d'extraction masqués
, offrant un avantage tactique indéniable à ceux qui sauront l'utiliser au bon moment.
Le monde se souvient de votre passage
Au-delà de la refonte des extractions, Crytek souhaite renforcer l'immersion et l'aspect pistage de son jeu avec une fonctionnalité inédite baptisée « Le monde se souvient
». Le suivi passif des joueurs est grandement amélioré. Désormais, chaque action laissera une trace permanente dans l'environnement
.
Les caisses de munitions et les trousses de premiers soins resteront ouvertes après utilisation. Les animaux abattus laisseront des cadavres toute la partie, les portes resteront entrouvertes et les barils détruits laisseront des débris. Ces indices environnementaux permettront aux chasseurs les plus observateurs de remonter la piste de leurs proies avec une précision redoutable
.
Avec ces nouveautés, Crytek prouve une fois de plus sa volonté d'expérimenter et de faire évoluer Hunt Showdown, où l'intensité est le maître mot, tandis que certains concurrents tendent à rendre le PvE plus importants. Quoi qu'il en soit, si ces changements s'avèrent concluants lors de l'événement, ils pourraient bien devenir permanents et redéfinir durablement la manière dont les joueurs abordent le bayou
.
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