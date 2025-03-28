Hunt: Showdown pourrait devenir plus accessible, mais restera impitoyable, selon ses développeurs

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 28 mars 2025 à 10h30
Hunt: Showdown fête ses sept ans, une occasion idéale pour ses développeurs d'évoquer l'avenir du jeu et notamment sa difficulté légendaire. Crytek réfléchit à faciliter l'entrée des nouveaux joueurs sans pour autant sacrifier l'essence même du titre, connu pour son gameplay particulièrement exigeant.
Hunt: Showdown pourrait devenir plus accessible, mais restera impitoyable, selon ses développeurs

Sept ans de succès et d'évolutions marquantes

Depuis sa sortie, Hunt: Showdown s'est imposé comme un shooter PvPvE unique, mélangeant habilement ambiance western et horreur surnaturelle. À l'occasion du septième anniversaire, Dennis Schwarz, directeur du design chez Crytek, s'est confié à Gamespot et a évoqué certains moments clés ayant marqué l'histoire du jeu, notamment les événements communautaires comme « As the Crow Flies » de 2021 ou l'introduction du boss Rotjaw, qui a permis au jeu d'établir un nouveau record de joueurs simultanés en 2023.

Plus récemment encore, le lancement de la mise à jour majeure Hunt: Showdown 1896, accompagné du passage au CRYENGINE 5.11 et de la nouvelle carte Ravin de Mammon, a propulsé une nouvelle fois le jeu vers de nouveaux sommets d'affluence.

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Une expérience audiovisuelle essentielle à l'immersion

La force de Hunt réside également dans son identité sonore exceptionnelle. Chaque action effectuée par le joueur produit des bruits très spécifiques, susceptibles de dévoiler sa position à ses adversaires. Selon Schwarz, ce choix de design sonore était volontaire dès les débuts du développement :
Chaque mouvement peut trahir votre position. Nous voulions une atmosphère très réaliste où chaque craquement, chaque bruit de chaîne ou morceau de verre brisé pouvait sceller votre destin si vous ne faisiez pas attention.

Faciliter l'intégration des nouveaux joueurs, sans trahir l'esprit du jeu

Si Hunt: Showdown séduit pour sa difficulté, Crytek reconnaît toutefois que ce niveau élevé d'exigence peut décourager de nombreux débutants avant même qu'ils ne découvrent pleinement le jeu. Pour Schwarz, il s'agit d'un défi majeur à relever sans trahir l'essence même du titre :
Beaucoup de joueurs adorent Hunt précisément parce qu'il est difficile. Mais nous devons mieux accompagner les nouveaux venus pour rendre leur parcours moins frustrant, tout en conservant l'identité impitoyable du jeu.
Le studio prévoit donc des améliorations futures pour mieux guider les débutants dans leurs premiers pas sur les terres hostiles de Hunt, avec une courbe d'apprentissage plus douce, tout en conservant intacte l'âme du jeu.

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La communauté au cœur des évolutions du jeu

Crytek met un point d'honneur à écouter ses joueurs, notamment via des sondages lors des événements communautaires, ainsi que par un suivi constant des plateformes comme Reddit, Discord ou Steam. Ainsi, plusieurs changements majeurs dans les dernières mises à jour sont directement inspirés des retours des joueurs. C'est le cas notamment de l'ajout d'une option en 2024 permettant aux joueurs de choisir entre un réticule centré ou abaissé, longtemps réclamée par une partie de la communauté.

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Toutefois, Schwarz précise que certains éléments non négociables restent essentiels à l'identité profonde du jeu. Par exemple, l'idée d'un boss « itinérant » demandé par les joueurs a été adaptée sous forme de « Cible Sauvage » pour rester fidèle au style du jeu.

Garder Hunt pertinent face à une concurrence accrue

Face à l'émergence de nombreux jeux d'extraction et de jeux-service ces dernières années, Crytek reste serein. Selon Schwarz, Hunt tire sa force d'une identité unique, portée par une direction artistique distinctive, une ambiance sonore exceptionnelle et une communauté très impliquée :
Hunt propose une esthétique et une ambiance incomparables sur le marché. Nous sommes confiants dans ce que nous proposons et restons fidèles à ce qui nous différencie.

Le futur de Hunt : storytelling enrichi et nouveaux défis

Avec l'événement en cours, « Garden of the Witch », Crytek propose un nouveau système de défis hebdomadaires pour diversifier le gameplay, éviter la répétition, et encourager davantage de coopération entre joueurs. Par ailleurs, la Lead Narrative Designer, Nicollette Kyle Stewart, souligne l'importance croissante du storytelling :
Un jeu-service nous permet de raconter des histoires uniques. Chaque élément que nous intégrons enrichit l'univers de Hunt. Nous continuerons à explorer ces possibilités narratives, y compris à travers d'autres médias, comme nous le faisons déjà avec le groupe musical interne Port Sulphur Band.
Miniature vidéo

Vers un avenir prometteur pour Hunt: Showdown

Sept ans après sa sortie initiale, Hunt: Showdown se porte mieux que jamais, malgré (ou grâce à) sa difficulté. Crytek entend continuer à écouter sa communauté, affiner l'expérience utilisateur et enrichir son univers narratif pour assurer à son titre phare un avenir radieux dans un paysage vidéoludique toujours plus concurrentiel.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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